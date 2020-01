Sarà un Sanremo in salsa Leopolda

(Gian Paolo Serino – nicolaporro.it) – Più che il 70esimo Festival di Sanremo quello condotto da Amadeus si preannuncia come una nuova Leopolda. Gli indizi ci sono tutti. Il primo è l’autentico “direttore artistico” non è l’ex deejay diventato conduttore tivù ma Lucio Presta, ovvero il più potente degli agenti televisivi in Italia (rappresenta, tra gli altri, Paolo Bonolis, Paola Perego, Lorella Cuccarini, Antonella Clerici, Michele Santoro,Simona Ventura, Belèn Rodríguez) ma è anche l’agente dello stesso Amadeus.

Presta, nato a Cosenza nel 1960, ha debuttato come ballerino per poi preferire il dietro le quinte. Non soltanto quelle dello spettacolo ma anche della politica: oltre che essersi candidato nel 2016 come sindaco della propria città per il Pd, con la sua società “Arcobaleno Tre” ha anche prodotto il docufilm “Firenze secondo me” condotto da Matteo Renzi. E di Matteo Renzi è anche diventato il manager della comunicazione del nuovo partito Italia Viva. Non stupisca quindi, che contro ogni logica giornalistica, Amadeus abbia svelato i nomi dei finalisti a Repubblica invece che, come era stato concordato con la Rai, il 6 Gennaio durante la trasmissione “I soliti ignoti” in prima serata e condotta dallo stesso Amadeus.

Sanremo quindi non è più “Cosa Nostra” ma “Cosa Presta” che, come ci rivela un autorevole membro della giuria sanremese degli ultimi anni, agli inizi “si presentava alle riunioni mettendo una pistola sul tavolo”. Non è una roulette russa la nostra, tra gli addetti ai lavori è risaputo e in democrazia, almeno sino all’arrivo di Presta Renzi, il giornalismo può ancora tenere riservate le proprie fonti. Dal “canto nostro” quello che si prepara è più una kermesse televisiva che musicale: anche perché la maggior parte dei cantanti che Amadeus, ragioniere della conduzione cerimoniosa, provengono per la maggior parte dai talent show televisivi, per lo più da “Amici” e per lo più sconosciuti.

A parte Paolo Jannacci (laureato in clonazione del padre Enzo, povera anima) e Morgan, sfrattato da casa ma non da Sanremo come in passato, c’è Irene Grandi che, con un testo firmato da Vasco Rossi, è la vincitrice più logica. Dal “canto nostro, SanRemo si preannuncia un fallimento: telespettatori abituati a Totò Cutugno e Albano e Romina difficilmente quest’anno rimarranno incollati al “tele-scherno” di rapper e trapper che Amadeus definisce “free style”. Anche il ritorno di Gabbani la dice lunga perché le sue due precedenti apparizioni al Festival, con la scimmia e la vecchia che ballano, sono entrate nella storia del costume più che nella storia della canzone.

I “super ospiti” sono tanti: il più accreditato sembra essere Roberto Benigni che a Febbraio avrà certamente bisogno di sponsorizzare nuovamente il suo “Pinocchio” dato che è un film coprodotto dalla Rai e, guarda caso, come si chiama il suo agente? Chiaramente è Lucio Presta. A proposito di agenti… agevolati sono anche quelli turistici perché, altra stranezza di questo Festival, se si vuole essere al Teatro Ariston si ha tempo soltanto cinque ore. Pochi lo sanno ma si può prenotare un posto soltanto dalle dalle 9 alle 14 di mercoledì 8 gennaio e solo attraverso il sito internet dedicato dal Teatro Ariston di Sanremo. I prezzi? la platea per le cinque serate costa 1.290 euro, mentre la per la galleria la richiesta è di 672 euro. Anche questo un mistero da “camera chiusa” che chiunque può risolvere ad “hotel aperto”.

Perché la maggior parte dei biglietti, rivela sempre la nostra autorevole fonte, vengono acquistati dagli alberghi di Sanremo che poi rivendono il pacchetto completo di posto prenotato, soggiorno, gite e cene nei ristoranti dei “vip”. Un pochino come alla Leopolda. Peccato che la Boschi non ci sia più: come valletta avrebbe cantato alla perfezione “perché la Leopolda è la Leopolda”.