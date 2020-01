Giorgia on my mind

(Pietrangelo Buttafuoco) – Giorgia Meloni per il Times è tra le venti persone che possono cambiare il mondo. “Se fosse stata di sinistra” – dice Giovanni Marinetti, giornalista de La7 – “ne parleremmo per giorni ovunque, nei talk, nei tg e in ogni programma”.

Marinetti lo dice anche per spiegare in un modo facile lo stato dell’informazione in Italia, ed è verissimo, e c’è da credere che con un riconoscimento così – per una donna di sinistra – come minimo in Rai farebbero una fiction tipo quella sulla Iotti, Fabio Fazio ci farebbe uno speciale e manco meno, la ipotetica suddetta, si ritroverebbe senatore a vita.