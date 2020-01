Luisella Costamagna: “M5S, che c’entrava l’ex direttore della Padania?”

Cosa ci faceva Gianluigi Paragone nel Movimento 5 Stelle? In realtà è questa la vera questione: non la sua uscita – traumatica – dal Movimento, bensì la sua entrata.

(di Luisella Costamagna – il Fatto Quotidiano) – GIORNALISTA VARESINO, inviato al seguito dei lumbàrd Bossi e Maroni, poi direttore della Padania e, ancora, vice e condirettore del Libero di Feltri, entra in Rai nel 2008 dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni (ohibò). Un programma, Malpensa Italia, per il quale annuncia, non senza una certa umiltà, di “voler diventare il Santoro di destra” (ohibò), e poi – da tradizione, che in Rai fa rima con lottizzazione – ecco le nomine: prima vicedirettore di Rai1 e dopo di Rai2 (ohibò). Cosa ci faceva nel Movimento 5 Stelle antisistema, quello di “fuori i partiti dalla Rai”, uno degli esempi (uno dei tantissimi, per carità) proprio di quel sistema che si voleva abbattere, della longa manus della politica nel Servizio Pubblico? Boh. Cosa ci faceva tra i grillini, contrari al finanziamento pubblico ai giornali, l’ex direttore della Padania, finanziata con soldi pubblici, che considerava quei fondi un sostegno “importante per il sistema democratico”? Cosa aveva a che spartire con Grillo uno che aveva definito Bossi “gigante della storia” e Berlusconi “miglior politico italiano”? Mica aveva ragione il compianto deputato pdl Stracquadanio quando, nel 2011 durante L’ultima parola di Paragone su Rai2, lo accusò di “salire sul carro dei vincitori”? “Lei è entrato in Rai lottizzato Lega”, gli urlò, “ed è già pronto a quelli che succederanno a noi” (ohibò). Indubbiamente profetica anche la reazione imbufalita del conduttore: “Io sono arrivato in Rai con il voto del centrodestra, ma non ho prezzo”, “la Rai non è vostra, piantatela, la Rai non è della politica!”. Che detto da uno che ha appena ammesso di essere stato messo lì dalla politica, sa di triplo salto mortale carpiato. Applausi scroscianti del pubblico. Già, perché sarebbe ingiusto non ammettere che Paragone è stato anche un conduttore amato dal pubblico, quando poi passò a La7 e fece battaglie contro le banche rapaci, l’Europa matrigna, le delocalizzazioni, il renzismo…

MA LA DOMANDA resta: cosa ci faceva Paragone nei 5Stelle? Non è sempre stato molto più in sintonia con la Lega? Infatti il primo governo Conte con Salvini è passato liscio e, anzi, fu lui uno degli intermediari – pare – tra gialli e verdi. Ah, ma con la sinistra mai! “Con coerenza non voterò la fiducia a un governo col Pd”–disse a fine agosto facendo riecheggiare il “non ho prezzo” – “lascerò il Senato e tornerò a lavorare” (ohibò).

COM’È ANDATA lo sappiamo: invece di votare no si è astenuto e, invece di dimettersi, s’è fatto espellere per gli scontri continui con i vertici e la bocciatura della legge di Bilancio (che, per inciso, contiene anche la conferma di provvedimenti varati dal governo che lui sosteneva: reddito di cittadinanza, quota 100, flat tax per partite Iva). Tutto è bene anche se finisce male? Finalmente si separano, non importa chi ha preso la decisione, e ognuno va (giustamente) per la sua strada? Macché, il senatore annuncia battaglia, anche in tribunale (ohibò). Dunque: che ci faceva Paragone nel Movimento 5 Stelle? E ora che non ci sta più, perché vuole tornare? A parte la coerenza del bastian contrario, perché non si appella all’“Immacolato cuore di Maria” e al suo (sedicente) profeta?