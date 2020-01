M5s, la difesa di due deputati morosi dal 2019

Vallascas: “Sciopero bianco, non verso su conto privato”. Frate: “Chiedo trasparenza”. I due parlamentari rischiano le sanzioni disciplinari dei probiviri: sono tra i diciotto che non si decurtano lo stipendio da inizio 2019. Entrambi contestano la nascita del comitato per le rendicontazioni, istituito da Di Maio e dai capigruppo ad agosto 2018

“Mi vedo costretto ad intervenire sul tema mancate ‘rendicontazioni e restituzioni’”, ha scritto sulla sua pagina Facebook il deputato Andrea Vallascasi, “come avrete capito è una personale forma di ‘sciopero bianco’, nessuna intenzione di tenermi i soldi e transitare altrove, col quale cerco di mettere in evidenza delle perplessità che già altri colleghi hanno segnalato durante le varie assemblee interne”. Il parlamentare ha rivendicato il fatto di aver, in passato, tenuto fede al suo impegno: “Come testimonia la precedente legislatura, ho sempre tenuto fede ai miei impegni, restituendo sino a oggi circa 200.000 euro. In merito alle restituzioni che sono tali se prendendo dallo Stato ad esso restituiscono direttamente (come nella precedente legislatura). Ricordo che dal 1 gennaio 2019, si versa in un conto corrente privato (con le varie perplessità del caso), pertanto non appena avrò l’Iban del fondo statale indicato dal gruppo proseguirò con quanto pattuito durante le elezioni. Ritengo inoltre che visti gli impegni parlamentari sia necessaria una semplificazione nelle rendicontazione (divenuta più complessa rispetto alla scorsa legislatura)”.