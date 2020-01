Napoli: al Vomero: i saldi invernali partono con cumuli di rifiuti in strada

“ Come se non bastassero le buche che costellano carreggiate e marciapiedi, il traffico con clacson strombazzanti a tutte le ore del giorno con conseguente inquinamento ambientale, anche in questi primi giorni del 2020, nell’area collinare della città, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella, bisogna ogni giorno anche fare i conti con il pattume e le montagnole di rifiuti diffusi un poco dappertutto, specialmente nei pressi delle campane per la differenziata “. E quanto afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che nella giornata odierna ha realizzato l’ennesimo dossier fotografico per documentare il degrado e l’abbandono che continua a caratterizzare strade e piazze della municipalità partenopea.

“ Il cumulo più consistente si registra, ancora una volta, in via Luca Giordano – puntualizza Capodanno -. Ma altre montagnole di rifiuti si registrano anche in via Scarlatti, in piazza Vanvitelli, in via Cimarosa, in piazzetta Fuga nei pressi della stazione superiore della funicolare Centrale, in via Merliani, in piazza degli Artisti, dove è stato abbandonato anche un igienico, in via Tino di Camaino. Numerosi anche i contenitori per la raccolta dei rifiuti e i bidoncini per la differenziata, ancora pieni di rifiuti “.

” Certo – sottolinea Capodanno – ad aggravare questa situazione contribuisce, e molto, l’inciviltà dei cittadini ma bisognerebbe pure capire perché accadono queste cose in un periodo nel quale, peraltro, con la partenza dei saldi invernali, i commercianti del Vomero confidano in una massiccia presenza di acquirenti, anche turisti. E un siffatto biglietto da visita, con immondizia e pattume, di certo non aiuta molto “.

“ Sicuramente influiscono da un lato le ben note carenze nel settore che peraltro riguardano, a ragione delle quali non si riescono a garantire il prelievo e la pulizia stradale, in maniera costante ed efficiente, nel corso dell’intera giornata – afferma Capodanno – , dall’altra l’assenza dei necessari controlli da parte del personale addetto che, laddove comminasse le pesanti sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, sicuramente potrebbe dare un importante contributo a far sì che i rifiuti non vengano abbandonati a tutte le ore del giorno “.

Capodanno rivolge l’ennesimo appello all’amministrazione comunale partenopea per restituire, in tempi rapidi, decoro e dignità al quartiere Vomero, sia attraverso la raccolta costante e continua dei rifiuti, a partire da quelli conferiti attraverso bidoncini e campane, sia incrementando la vigilanza per sanzionare i trasgressori che continuassero a imbrattare il suolo pubblico.