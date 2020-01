Di Maio e Zingaretti, tregua tra giallorosa. Conte parla ai ribelli

INCONTRO A PALAZZO CHIGI TRA IL SEGRETARIO PD E IL LEADER M5S IN VISTA DEL CRONOPROGRAMMA (CHE ARRIVA DOPO LE REGIONALI)

(di Paola Zanca – Il Fatto Quotidiano) – Non si vedevano da prima delle Regionali in Umbria, quando decisero insieme di scattare la sfortunata foto di Narni. Doveva essere il battesimo di una coalizione che avrebbe corso unita in tutte le tornate amministrative. Poi, sappiamo come è andata. Ora, tre mesi dopo quell’incontro e alla vigilia del voto che li vede avversari in Emilia-Romagna e Calabria, Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio sono tornati a vedersi. Un caffè, ieri mattina a Palazzo Chigi, per fare il punto sullo stato dell’arte del governo giallorosa: si cercavano da tempo, fanno sapere entrambi gli staff, che evitano di caricare di troppi significati quella che dovrebbe essere “normale amministrazione” per i leader dei due principali partiti che sostengono il governo Conte.

“Ne avevano bisogno per problemi interni o per bisogno di visibilità”, taglia corto Italia Viva con Ettore Rosato. Che pure rientra nel giro di “consultazioni” che Zingaretti ha fatto in questi giorni: una telefonata con Conte prima di Natale, una serie di incontri con i suoi colleghi dem – Andrea Orlando, Roberto Gualtieri e Dario Franceschini –, una cena con il segretario di Articolo 1 Roberto Speranza e infine una telefonata con Matteo Renzi, che ancora non è rientrato dalle vacanze sulle Dolomiti.

Giurano, però, che il tema delle fibrillazioni interne alla maggioranza non sia stato l’oggetto del colloquio. Almeno non per quel che riguarda le ambizioni del partito fondato dall’ex rottamatore né la diaspora che sta attraversando i Cinque Stelle. Piuttosto si è discusso di alcune delle prossime questioni che arriveranno al tavolo di governo già da dopodomani, con il chiaro intento – almeno da parte del segretario dem, da tempo alla ricerca dell’“anima” della maggioranza – di “rilanciare lo spirito della coalizione”.

La prima è la giustizia: il vertice di maggioranza convocato per il 7 non è ancora stato confermato. Ma certo – dopo l’entrata in vigore della riforma della prescrizione firmata dal ministro Bonafede – il Pd vuole dimostrare di non aver ceduto su un fronte assai caldo e continua a minacciare il voto di una propria proposta di legge. L’altra è la revoca della concessione ad Autostrade: titolare del dossier è la ministra dem Paola De Micheli e Zingaretti ha tenuto a ribadire a Di Maio, da sempre esplicito sullo stop al contratto con i Benetton, che la materia è spinosa e che la decisione deve essere collegiale. Il fronte che non li vede contrapposti, invece, è quello della nuova legge elettorale: l’ipotesi di un sistema spagnolo e quella di un proporzionale con sbarramento al 5 per cento sono ancora aperte e nessuno dei due ha particolari pregiudiziali, ma sono entrambi consapevoli che solo la seconda metterebbe d’accordo anche la componente renziana della maggioranza.

Sarà uno degli argomenti di discussione del “conclave” che il Pd ha in programma per il 13 e 14 gennaio, quando riunirà i suoi in un ex monastero vicino Rieti. Da lì dovrebbe uscire l’agenda di governo che i dem porteranno in dote a Conte, che ha chiesto alla maggioranza un cronoprogramma con cui rilanciare l’azione dell’esecutivo. Lo stesso faranno i Cinque Stelle, che riuniranno i gruppi parlamentari per buttare giù le priorità su cui, secondo loro, devono concentrarsi i prossimi mesi di legislatura.

A Conte toccherà fare la sintesi. Anche se per chiudere il cerchio aspetterà l’esito delle Regionali del 26 gennaio.

Ieri, il premier è tornato a invocare unità nella maggioranza che, al di là delle “varie questioni in sospeso”, deve concentrarsi sul “rilancio del Paese” se non vuole comportarsi in maniera “imperdonabile” e “incomprensibile”. È l’ennesimo appello a quei “contiani” che si agitano nel Movimento: “Le notizie che riguardano alcuni parlamentari non avranno alcuna ripercussione né sulla tenuta, né sul cronoprogramma del governo”. Anche se dovesse nascere un nuovo gruppo, tradotto, non sarà una tragedia (almeno alla Camera).