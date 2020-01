Regionali Campania: il sogno dem di un’intesa anti-De Luca

CAMPANIA – SUL BLOG SALTA IL VOTO SUI CANDIDATI M5S. COSÌ IL PD TORNA A SPERARE

(di Vincenzo Iurillo – Il Fatto Quotidiano) – I più contenti dell’assenza della Campania tra le regioni da mettere a gara sulla piattaforma Rousseau per la presidenza in quota M5S sono i pidini napoletani. “Ci auguriamo che sia un segnale di apertura, un incoraggiamento ad avviare trattative che finora non ci sono state” spiegano fonti della segreteria provinciale Pd “da parte nostra, c’è la disponibilità ad aprire su un nome terzo di alto profilo”. Ma chi, in casa del partito di Nicola Zingaretti, metterebbe la faccia nel chiedere ufficialmente al governatore uscente Vincenzo De Luca di fare un passo indietro? Riavvolgiamo il nastro alle prime interviste rilasciate da Marco Sarracino dopo l’elezione a segretario del Pd di Napoli, avvenuta un mese fa da candidato unico. Il filo conduttore delle sue dichiarazioni: “Vorrei lavorare a un’alleanza coi grillini partendo dalla riconferma di De Luca”. Parole che in casa Cinque Stelle hanno il significato di un ossimoro.

Come è noto anche ai sassi, infatti, l’ipotesi di un De Luca bis è il principale ostacolo all’intesa. Cinque anni di insulti tra il governatore e Luigi Di Maio – e la sua fedelissima capogruppo in consiglio regionale, Valeria Ciarambino – non si cancellano con un tocco di bacchetta. E quando De Luca, poco dopo la nascita del Conte 2, alzò il telefono per chiamare il più moderato tra i consiglieri pentastellati, Tommaso Malerba, e sondare con prudenza e discrezione la possibilità di un dialogo di fine legislatura, fu sputtanato quasi in diretta da una raffica di comunicati sbeffeggianti.

“Solo chi vive a Roma e non conosce la realtà locale può pensare che sia ancora possibile chiedere a De Luca di ritirarsi: è in campagna elettorale da mesi a suon di delibere e determine ‘mancia’ ed ha già pronte le liste civiche di sostegno” sostiene una fonte grillina del consiglio regionale campano, che però concorda sul tipo di segnale lanciato sul Blog delle Stelle. “È un invito a prendere un altro poco di tempo per trattare. Ma forse è stata una mossa avventata, c’è il rischio di restare fermi e perdere tempo mentre gli altri corrono”.

Lo stallo è figlio della mai risolta contrapposizione tra le due anime pentastellate napoletane, quella filo centrosinistra di Roberto Fico, e quella che ha maldigerito l’accordo nazionale col Pd che fa capo a Luigi Di Maio. La prima ha in mente un nome solo: il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, provando a convincere i dem a seguirli. La seconda vorrebbe ricandidare Ciarambino, legittimandola con le regionarie su Internet e qualche lista civica. Ma il tavolo della discussione in Campania tra Pd e M5S semplicemente non c’è. Non sono riusciti a incontrarsi nemmeno per le suppletive al Senato del 23 febbraio. Si torna a votare per il collegio Napoli-Arenella in cui fu eletto il compianto Franco Ortolani. Il M5S lo vinse con oltre 30 punti di vantaggio.