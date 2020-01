M5s, lascia il deputato Cappellani

(affaritaliani.it) – Il Movimento cinque stelle continua a perdere pezzi. Questa volta a lasciare è il deputato catanese Ottavio Cappellani che ieri sera, come scrive oggi La Sicilia, ha inviato la lettera di dimissioni dal movimento. “Quanto scrivo è doloroso a me per primo – scrive – Non avrebbe senso rimanere in una squadra i cui non ci si riconosce più”. E parla di una “profonda frustrazione multipla”. Cioè “di non potere rappresentare il termine di cui ci fregiamo (portavoce) e di non potere più rispondere ai territori per non minare gli equilibri di questo o quel governo”. “Ci siamo imborghesiti – scrive nella lettera di dimissioni siamo finiti in una spirale di autoreferenzialità”. E accusa la gestione del M5S: “Quando sento la frase ‘pugno di ferro’ rabbrividisco”.

M5S, CAPPELLANI: ‘RESTITUZIONI? NOI DATI IN PASTO AI MEDIA DA VERTICI, SUBIAMO ODIO’

Solo due giorni fa, il deputato pentastellato aveva detto “Premesso che sono un grande sostenitore di questo governo Conte, che mi auguro possa non solo continuare ma rafforzare la sua spinta riformatrice, devo confessare, a questo punto, un certo malessere”. Lo dice, parlando con l’Adnkronos, il deputato 5 Stelle Santi Cappellani, uno dei parlamentari non ancora in regola con le restituzioni. Interpellato dal Corriere della Sera, il deputato ha spiegato che dietro le sue mancate rendicontazioni ci sono problemi di natura tecnica ma ora accusa i vertici M5S di aver ‘sbattuto’ sui giornali il suo nome e quello di altri colleghi. “In primo luogo” Cappellani si dice deluso dalla “gestione del Movimento in Sicilia, questa sì in mano all’anarchia”. Ma, prosegue, “non mancano neanche alcune mie posizioni critiche nei confronti della gestione da parte dei vertici… Alcune scelte politiche a Palermo come a Roma mi paiono incomprensibili”.

“Per fare un esempio concreto e recente: si è sempre parlato di tenere riservate le discussioni interne, fino al limite di un’odiosa omertà. E invece, per quanto riguarda i ritardi nelle restituzioni, senza neanche un momento di confronto, io e molti altri siamo stati dati in pasto al pubblico in nome di un incomprensibile ‘pugno di ferro’, causando una vera e propria ‘shit storm’ nei confronti dei ritardatari, da parte degli attivisti, degli avversari politici e in ultimo anche dai media”, lo sfogo del deputato siciliano. “Continuerò il mio impegno civico e politico. Con spirito riformatore ed attento alle libertà civili. E con ulteriore energia e passione”.

M5s, Salvini: “Non cerchiamo nessuno ma porte aperte a delusi”

Puntualizza che “non cerchiamo nessuno e non promettiamo niente a nessuno”, ma Matteo Salvini, dai microfoni di 24 Mattino su Radio 24, torna a dire ai malpancisti in M5s che “le persone di buona volontà che si sentono tradite da Grillo e Di Maio e che vogliono continuare a combattere per il cambiamento hanno porte aperte nella Lega”. Detto questo, il leader della Lega, a chi gli chiede se abbia canali aperti con l’ormai ex M5s Paragone, già direttore della ‘Padania’, ribadisce che “non mi infilo nei problemi degli altri”.