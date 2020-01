M5S: oggi il verdetto dei probiviri (poi c’è il conto di Rousseau)

RESTITUZIONI – VERSO LA CACCIATA DI CHI NON VERSA E RIVENDICA “DISOBBEDIENZA” ALMENO DIECI NEL MIRINO. E SCARSEGGIANO ANCHE I CONTRIBUTI ALLA PIATTAFORMA

(di Paola Zanca – Il Fatto Quotidiano) – Prima della resa dei conti ci sarà una pausa di riflessione. Segno che la voglia di cacciarne tanti e subito, va gestita con una certa prudenza. Oggi probiviri del Movimento Cinque Stelle butteranno giù l’elenco dei morosi che meritano l’espulsione. Ma prima di procedere, lasceranno una finestra – che poi è quella prevista da regolamento per le controdeduzioni – con la speranza che diano un segnale di buona volontà. Un bonifico che dimostri almeno che il loro non è un debito di protesta.

Perché quello che è evidente dopo la scadenza del 31 dicembre è che sono tanti quelli che, di restituire, non hanno nessuna intenzione. Quando Di Maio ha fatto sapere che con la fine del 2019 sarebbe scattata la tolleranza zero, molti sono corsi ai ripari recuperando almeno un po’ degli arretrati. Altri, invece, hanno proseguito facendo finta di nulla. Anzi, hanno rivendicato una sorta di “sciopero bianco” contro le modalità di gestione del conto. L’ultima in ordine di tempo è Dalila Nesci, da qualche mese in polemica con i vertici che non hanno accettato la sua spontanea candidatura a presidente della regione Calabria. “Ho fatto denunce contro la ‘ndrangheta figuriamoci se ho paura dei probiviri”, è la replica a chi le chiede se è preoccupata per l’espulsione. Dal marzo scorso non versa più sul fondo ufficiale. Sabato 4 gennaio ha fatto tre bonifici (di quelli istantanei, che ormai nessuno si fida più) ad associazioni che ritiene più meritevoli del Comitato per i rimborsi e le restituzioni di cui fanno parte Luigi Di Maio e i due ex capigruppo Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli.

Il conto di cui sono intestatari presso Banca Profilo, il 30 novembre, segnava un saldo positivo per 5 milioni e 18 mila e 313 euro. Sono i soldi – stando all’estratto conto pubblicato sul sito tirendiconto.it – restituiti dai parlamentari da marzo 2019, subito dopo l’ultimo restitution day che si è tenuto a febbraio, e che aveva visto donare due milioni di euro agli alluvionati di Liguria, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. Dal “conto intermedio” intestato a Di Maio, D’Uva e Patuanelli, i fondi vengono infatti destinati a beneficiari decisi di volta in volta da M5S, cosa che non avviene da quasi un anno e che ha provocato lo “sciopero” di alcuni eletti. Le situazioni più critiche riguardano una decina di parlamentari, ma ce ne sono almeno altri venti a rischio sospensione. E presto verrà anche chiuso il bilancio del “Contributo alla piattaforma tecnica per l’attività dei gruppi parlamentari”, che tradotto è il contributo mensile di 300 euro che i parlamentari si sono impegnati a versare al momento della candidatura.

Nel 2018 il fondo ha sfiorato i 700 mila euro raccolti. Nel 2019 i dati finora disponibili su Rousseau raccontano di un incasso ancora magro: alla fine di novembre si fermava a circa 218 mila euro, al cui raggiungimento hanno contribuito anche consiglieri regionali e europarlamentari. Il dato è assolutamente parziale, sia chiaro: non solo perché manca il mese di dicembre, in cui molti potrebbero aver versato gli arretrati, ma anche perchè il sito non registra i contributi mensili singoli (la spazzacorrotti impone la trasparenza solo sopra i 500 euro). Certo è che i dati pubblicati mostrano come almeno un parlamentare su 3 non versi regolarmente ma faccia bonifici complessivi ogni 3 o 4 mesi. Considerato l’andazzo complessivo delle restituzioni e l’annosa polemica sul contributo a Rousseau, le cose sono tre: o la stragrande maggioranza dei parlamentari versa i 300 euro mese per mese, o hanno tutti pagato a dicembre, oppure la raccolta per l’associazione di Davide Casaleggio sarà più magra del previsto.