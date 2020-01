“SinfonicaMenteDuo” in concerto a Pescara nel cartellone musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

Il duo formato da Claudio Santangelo e Stefano Delle Donne si esibirà venerdì 10 gennaio al Teatro Massimo

Venerdì 10 gennaio 2020, alle 21, saranno Claudio Santangelo alla marimba e Stefano Delle Donne al violino i protagonisti del primo concerto del nuovo anno della cinquantaquattresima stagione di concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara. SinfonicaMenteDuo, questo il nome scelto dai due musicisti per il loro incontro musicale, proporrà un concerto che prevede musiche di Debussy, Gardel, Piazzolla e Hatch, le arie delle grandi opere del Belcanto e le pagine delle più importanti colonne sonore.

Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara con inizio alle 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.

SinfonicaMenteDuo nasce dall’incontro di due elementi destinati, per propria natura, a percorrere strade diverse; come l’uomo aspira inconsciamente alla propria completezza, anche lo strumento tende all’insieme. Dopo aver vissuto numerose esperienze, i due musicisti decidono di unirsi in concerto con il desiderio di regalare al pubblico sensazioni ed emozioni che colorano diversamente la musica. I musicisti suonano brani di vari generi e di diverse epoche, dal 17° secolo ad oggi, ciascuno caratterizzato da un colore specifico che parte dal valore fisico della nota e si sviluppa in una sinfonia di suoni grazie ad una semplice verità: rispetto per la musica ma soprattutto rispetto per la vita.

Il “giovane” Duo si è già esibito in Italia e in Europa suscitando entusiastici commenti di pubblico e di critica. I due musicisti, singolarmente, hanno già avuto esperienze in diversi campi, dalla musica da camera all’orchestra, passando per esibizioni soliste e la didattica in Italia e all’estero: Spagna, Germania, Svizzera, Croazia, Francia, Polonia, Russia e Cina. Il marimbista Claudio Santangelo è docente di Percussioni al Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia e il violinista Stefano delle Donne presso l’Accademia Musicale di Imola.

La Stagione Musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue, mercoledì 15 gennaio, con il secondo balletto della stagione: il Balletto di San Pietroburgo interpreta Il Lago dei Cigni di Piotr Ilijc Ciajkovskij. Venerdì 24 gennaio, invece, si terrà il concerto di Manuel Barrueco e Cesare Chiacchiaretta con I Solisti Aquilani.

La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.

