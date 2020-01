Di Maio paga il conto di Trenitalia

(di Gaetano Pedullà – lanotiziagiornale.it) – I miei ormai affezionati haters, cioè gli odiatori seriali che a prescindere da ciò che dica o scriva mi coprono d’insulti sui social, non si scaldino subito: sono perfettamente consapevole che la situazione in Iraq e in Libia è così grave da rischiare una terza guerra mondiale. Allo stesso tempo ho ben chiaro che in Italia ci sono problemi grandi e grandissimi: dalla tenuta del Governo sulla prescrizione sino allo scontro politico-lobbistico sulle concessioni autostradali, dalle micidiali crisi industriali di Alitalia ed ex Ilva alle fibrillazioni nei 5 Stelle, dove da inizio della legislatura venticinque parlamentari (14 deputati su 227 e 11 senatori su 112) sono fuggiti avvelenando i pozzi, cioè caricando quanto più possibile di polemiche e difficoltà l’Esecutivo di Giuseppe Conte.

In questo modo si è ridotta la soglia di sicurezza della maggioranza a Palazzo Madama, assegnando un potere insperato a un manipolo di transfughi da tutti i partiti, peones che non fanno niente per niente e del cui sostegno al premier c’è poco da fidarsi. Un trasformismo che paradossalmente trae forza dal voltafaccia di questi eletti 5S, visto che il Movimento sin dalla nascita ha sempre condannato il tradimento del mandato degli elettori. Oggi però mi occuperò di altro, e se a qualcuno sembrasse che si tratta di una questione minore, lo avviso che invece questo è il cuore dell’allontanamento di tanti elettori grillini.

Due giorni fa, festa dell’Epifania, nessun mezzo d’informazione si è accorto infatti di un’ennesima frattura dell’Italia a metà. Non c’erano nubifragi o eventi catastrofici, ma ad eccezione dei pochi fortunati che avevano prenotato molto tempo prima chi voleva viaggiare da Sud a Nord non ha potuto farlo. Gli aerei sono stati presi d’assalto malgrado le tariffe da strozzinaggio, i pullman di linea erano strapieni e i treni con i posti esauriti. Ho visto personalmente uomini piangere per un biglietto di qualunque cosa pur di andare da Catania a Milano ad assistere un parente malato. Ma non c’era niente da fare: oltre alle infrastrutture da Terzo mondo il Mezzogiorno deve subire ingiustificabili negligenze.