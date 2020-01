La ministra Bellanova insiste: “Via Reddito e Quota 100, bloccano risorse enormi”

Su reddito di cittadinanza e Quota 100 Italia Viva non demorde “Se due misure, che bloccano risorse enormi, non funzionano e non creano posti di lavoro, chiedere una verifica è il minimo. Continuo a pensare che quello giusto fosse l’impianto del Rei mentre il reddito si conferma una misura assistenziale, che alimenta il nero – e aggiunge – Chi la difende riesce a spiegarci cosa ha prodotto? Non vi accedono le donne e la gran parte delle persone con percorsi di lavoro precari, né chi ha svolto lavori usuranti. È una misura per pochi, che pagheranno i giovani”.

Anche sulla prescrizione la partita è delicata. Italia Viva voterà la proposta di Forza Italia contro la legge Bonafede? “Se non si riesce a trovare una sintesi accettabile nella maggioranza, allora sì, voteremo la proposta Costa”. E sulla legge elettorale proporzionale con soglia al 5%, su cui i due leader di M5s e Pd si sono accordati? “Avremmo preferito altre soluzioni, ma va bene anche così. Se Pd e 5 Stelle arrivano al tavolo di coalizione con una proposta condivisa, vorrà dire che da alleanza strategica si sono trasformati in un soggetto unico”.