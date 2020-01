M5S: restituzioni, 47 “a processo”. Grillo chiama i dissidenti

SOLDI E NERVI – I PROBIVIRI APRONO I PROCEDIMENTI, MA DI MAIO CHIEDE CLEMENZA. A RISCHIO ESPULSIONE ALMENO 7 ELETTI. IL GARANTE CHIAMA RIBELLI E “CONTIANI” PER RABBONIRLI

(di Luca De Carolis – Il Fatto Quotidiano) – I vertici inseguono la tregua, sui soldi e sul resto. Anche con i più ostili tra gli oltre 40 parlamentari ancora non in regola con le restituzioni, e anche con i più agitati dei contiani. Perché ha bisogno di pace e tempo il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, per fare per davvero il ministro degli Esteri e sminare gli Stati generali di marzo. E pace vogliono il Garante e fondatore Beppe Grillo, che sta chiamando a uno a uno i malpancisti, e il premier Giuseppe Conte, che con Grillo si sente di continuo: “Anche per interposta persona” raccontano. A conferma di un asse che può essere il nuovo punto di equilibrio del M5S e del governo che pende spesso da quel lato, quello a 5Stelle.

Come ieri, nel giorno in cui il collegio dei probiviri fa il punto sui procedimenti disciplinari in una riunione a Roma con i capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Gianluca Perilli. “L’85 per cento degli eletti è in regola” recita il comunicato finale. Quindi, calcolatrice alla mano, 47 parlamentari non sono a norma. “Ma il numero esatto ancora non c’è, vedremo nelle prossime ore” spiegano. Nell’attesa c’è già chi lo rivendica, come il deputato Nicola Acunzo: “Ho sospeso le restituzioni nel 2019 affinché avvenga un chiarimento sul cambio di modalità dei versamenti”. Ossia non gli sta bene che quei soldi finiscano su un conto di una banca di Milano, intestato a Di Maio e agli ex capigruppo Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva. Così non ha versato nulla l’anno scorso, come altri quattro deputati e almeno due senatori, Alfonso Ciampolillo e Mario Michele Giarrusso. E tutti e sette ora rischiano l’espulsione, perché così hanno stabilito i probiviri: espulsione per chi non paga da un anno e più, sospensioni per chi non versa da alcuni mesi, semplice richiamo per i casi più lievi.

Ma i tre “giudici”, la ministra Fabiana Dadone, il capogruppo in Veneto Jacopo Berti e Raffaella Andreola, consigliera comunale a Villorba (Treviso), vorrebbero limitare al minimo la mannaia, perché così chiede Di Maio. “Molti stanno sanando il pregresso” giurano. Tutti gli eletti sotto procedura avranno dieci giorni per evitare la scure: il lasso di tempo in cui da regolamento possono presentare le controdeduzioni ai probiviri, e in cui versando le rate arretrate potranno salvarsi. “Si cercherà di parlare con tutti e di valutare ogni situazione” spiega il capogruppo in Senato Perilli. Sia lui che Crippa ieri nella lunga riunione (4 ore) alla Camera hanno chiesto di evitare eccessiva severità, perché i gruppi parlamentari sono già abbastanza inquieti. E lo ha ribadito ieri l’uscita del deputato catanese Santi Cappellani, passato al Gruppo misto. Così dai probiviri hanno promesso dialogo, ma senza deroghe particolari. E la sensazione è che in Senato sia con un piede e mezzo fuori Ciampolillo (“non lo vediamo da tempo”) mentre rimane in bilico Giarrusso.

Poi ci sono gli irriducibili della Camera, accomunati dal no ai versamenti sul conto di Milano. Così oltre a Acunzo rischiano la cacciata Flora Frate, Andrea Vallascas e Nadia Aprile, a zero con le restituzioni nel 2019. Come Paolo Romano, che ha posto il tema delle sue spese legali (come Giarrusso). Rischia anche la deputata Dalila Nesci, ferma con i pagamenti a febbraio, che ringhia in un video: “Combatto ogni giorno le mafie, figuriamoci se ho paura dei probiviri: non rendiconterò più per protesta”. Sabato ha effettuato bonifici per delle associazioni. Ma se non cambia idea verrà almeno sospesa. E rischia la stessa sorte Andrea Colletti, fermo anche lui a febbraio, che al Fatto aveva detto: “Deve cambiare il sistema delle restituzioni”. Dietro le quinte, il lavorìo di Grillo. Da giorni il fondatore telefona a dissidenti di vario ordine e grado per rabbonirli. Sta cercando anche i “contiani”, quelli che volevano uscire in Senato per formare un gruppo in suo nome. Ma il pressing di Grillo sta funzionando. Come i moniti del premier, pronto a disconoscerli. Così invece che gruppo i contiani si faranno “componente”, dentro il M5S. E in settimana diffonderanno un loro documento con punti programmatici, da sottoporre a Di Maio. Poi ci sono i 5Stelle tentati dal gruppo che Fioramonti vuole far partire da febbraio alla Camera, Eco. “Non pensino di sedere al tavolo di governo” avvertono dal M5S. Intanto dall’alto piovono telefonate per evitare che il gruppo si riempia di grillini. Stanchi, di restituzioni e di altro.