Nemo propheta in patria: l’amara storia dell’ex ministro

(di Marco Palombi – Il Fatto Quotidiano) – Prima il dovere: all’ex ministro Lorenzo Fioramonti va dato atto di essersi dimesso come aveva annunciato in caso non gli avessero concesso tre miliardi per scuola e università (com’è noto, anziché le risorse, ora sono raddoppiati i ministeri). Ieri, in due dense pagine su Repubblica, il nostro ha invece spiegato il suo addio al M5S. Non maramaldeggeremo sulla tardiva scoperta della natura non democratica dei 5 Stelle (“non è ammesso il dissenso”) o dei difetti della piattaforma Rousseau (“inadeguata, costosa, farraginosa”), quanto sui veri, vorremmo dire filosofici, motivi del dissidio: “Ci sono quattro governi che hanno preso a modello i miei lavori accademici, le mie proposte: Scozia, Finlandia, Nuova Zelanda, Islanda. Quattro giovani donne coraggiose”, “sono loro i veri leader, non certo Trump e Putin”, “donne che stanno cambiando il mondo”. E lo fanno, ovviamente, nell’unico modo possibile: dando retta a Fioramonti, a cui è ignota l’espressione patronage. E in Italia invece? “Non potevo più fare la statuina da esibire” (?). Ora, il nostro – pur nella consapevolezza che nemo propheta in patria – valuta un futuro politico lanciando il gruppo “Eco” per promuovere “l’ecologia dell’economia” (?): “Se attorno a Eco si creeranno le condizioni per tirare fuori l’Italia dalle sabbie mobili della politica credo che sia un dovere restare”. Noi, pur deferenti al senso del dovere, ci permettiamo di segnalare all’ex ministro un’espressione romana adatta ai casi in cui l’offerta stenti a incontrare la domanda: Lorè, magna tranquillo.