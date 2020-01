Paolo Romano (M5S): “Ho denunciato Renzi, ma ora ho io spese legali”

(adnkronos.com) – “Una denuncia contro Renzi mi si è ritorta contro, ora sto pagando spese legali”. Paolo Romano, deputato M5S, fa il punto sulle celeberrime restituzioni. Romano è uno dei parlamentari che non risultano in regola. “Ho versato, ma non ho compilato il form del sito”, dice a Un giorno da pecora. “Ho avuto problemi per una denuncia che ho ricevuto, mi sto pagando le spese legali. Avevo denunciato l’uso dei velivoli dello stato da parte dell’allora premier Renzi. La denuncia mi si è ritorta contro e mi stanno accusando di aver diffuso materiale protetto. Da chi è partita la denuncia? Dall’Enav…”, aggiunge.

“Ho messo da parte qualche soldino per difendermi e poi non sono riuscito a incasellare le somme… I bonifici sono partiti, i soldi non ce li ho più. Ho versato fino ad agosto, non sono nemmeno in arretrato. Sono alla seconda legislatura, ho già restituito oltre 200.000 euro”. Romano, a quanto pare, deve regolarizzare in particolare la posizione degli ultimi 4 mesi: “Verserò sicuramente entro la scadenza”.