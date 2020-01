Telese Terme (BN): il 12 Gennaio alle ore 9.00 si avviano le attività dell’Open Week Education del Telesi@

La settimana, densa di attività di promozione dell’Istituto che metterà in campo tutte le sue forze per farsi animatrice di cultura, si apre con la I Edizione della “Telesi@ Cross”,una corsa campestre che attraverserà l’intero Parco del Grassano. Alla gara non competitiva parteciperanno tutte le categorie dai cuccioli ai veterani dell’intera provincia.

L’accensione alle ore 9.00 della fiamma Olimpica davanti la sede di Viale Minieri ove sarà posizionato il braciere, vedrà la partecipazione di Sergio Catalano, atleta straordinario, che, meglio di chiunque altro, testimonia il valore educativo dello sport in grado di insegnare a superare i propri limiti.

Sergio Catalano accompagnato dalla guida e amico Alessandro Grimaldi sarà il primo tedoforo che consegnerà la fiaccola a uno dei bambini che parteciperanno alla gara che avrà inizio alle ore 10.00 presso il Parco del Grassano

I primi tre vincitori saranno premiati con tutti gli onori il giorno 17 gennaio alle ore 21.00 presso la sede di Viale Minieri.

Quest’anno il Telesi@ si apre al territorio con l’intera proposta culturale e didattica nella sua complessità e nella sua specificità.

Domenica 12 Gennaio per l’intera giornata l’Istituto, nella sede di Viale Minieri, presenterà tutti i laboratori che costituiscono la peculiarità del Telesi@: il laboratorio di Videoproduzione sempre presente con i suoi esperti di video e audioproduzione, vero fiore all’occhiello dell’Istituto; la Bilbliotec@ che oltre ad offrire al territorio i suoi spazi di consultazione diventa centro promotore di eventi e di presentazioni culturali; il laboratorio di Trekking e running che, oltre alle attività fisiche, offre la scoperta del territorio; il laboratorio AltroTeatro con le sue attività teatrali che quest’anno ha dato avvio a due laboratori che collaborano attivamente con la Compagnia Teatrale “Bacco, tabacco e Venere”. Inoltre, sono presenti laboratori di Diritto, Economia e Finanza e attività di avvio alla ex Alternanza Scuola Lavoro che, svolte in orario curriculare, diventano parte integrante dell’offerta didattica.

Saranno presenti, inoltre, i laboratori di cyberbullismo, prevenzione delle dipendenze “Farsi di Sogni” e laboratorio di robotica.

Dal presente anno scolastico l’Istituto assicura a tutti gli studenti corsi di preparazione per certificazione B1-B2 e C1 in lingua inglese.

Nella settimana a seguire dalle ore 16.00 alle ore 20.00, gli indirizzi del Telesi@ si offriranno agli studenti delle terze medie, per orientarli verso una scelta coerente con le necessità di un mondo in continua evoluzione.

Studenti e docenti dell’indirizzo Economico Sociale accoglieranno genitori e giovani studenti lunedi 13 gennaio, per presentare le specificità di un indirizzo che coniuga lo studio dell’economia con quello del diritto, diventando crocevia culturale di educazione economica, giuridica e sociale

Martedi 14 gennaio l’Istituto lascerà lo spazio agli indirizzi scientifici: liceo scientifico tradizionale e liceo scientifico opzione scienze applicate che presenteranno, attraverso laboratori di progettazione didattica, dimostrazioni delle metodologie didattiche proprie degli indirizzi.

Mercoledi 15 gennaio sarà la volta del Liceo Linguistico che con lo studio delle lingue (spagnolo, inglese e cinese) costituisce una valida scelta per uno lo studio della Comunicazione, intesa come strumento di conoscenza del mondo.

Il Telesi@ garantisce anche la possibilità di una scelta professionale, che gli studenti dell’indirizzo professionale presenteranno giovedi 16, a tutti i ragazzi delle terze medie che preferiscono una scelta di studio che immetta direttamente nel mondo del lavoro.

La Manifestazione si concluderà il 17 gennaio con la Notte del Classico che prenderà avvio con il Carro degli dei con sfilata per le vie di Telese Terme, proseguirà con un Convegno che vede la partecipazione del Funzionario archeologo SABAP per le province di Caserta e Benevento dott. Andrea Martelli che presentera’: La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e la tutela del comprensorio telesino” oltre ad altri momenti di riflessione che gli studenti dell’indirizzo classico presenteranno sul valore della classicità.

Alle 20.00 ci sarà la Cerimonia di premiazione dei vincitori della Telesi@Cross che riceveranno, oltre ai dovuti onori, anche una boraccia in alluminio.

Anna De Pasquale