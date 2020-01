Benevento: presentazione del libro “Diseguali – Il lato oscuro del lavoro” 

Venerdì 10 gennaio a Benevento si svolgerà il primo di quattro appuntamenti organizzati da DemOnLine, associazione culturale e circolo telematico presieduta dall’avv. Luigi Razzano. “Reset Tour” il nome prescelto per gli appuntamenti nella tre giorni, che si svolgeranno a Benevento, Napoli, Pozzuoli e Cervinara su argomenti attuali di grande interesse. Il filo rosso delle iniziative è la presenza del senatore Tommaso Nannicini, economista, accademico e parlamentare del PD, che concluderà tutte e quattro le iniziative.

Appuntamento, quindi il 10 gennaio a Benevento alle ore 17.30 presso la Biblioteca Provinciale, al Corso Garibaldi con la presentazione del libro di Ernesto Paolozzi e Luigi Vicinanza “Diseguali – Il lato oscuro del lavoro”, organizzata insieme all’associazione politico-culturale #percorsoentusiasmante. Introdurrà e modererà Giovanni De Lorenzo, tra gli animatori di #percorsoentusiasmante. Interverranno Sara Pannella dei Giovani Democratici, Rosita Galdiero della FIOM CGIL Nazionale ed il senatore Nannicini. Concluderà l’autore prof. Ernesto Paolozzi.

“L’iniziativa di domani – afferma Antonio Furno, presidente dell’associazione #percorsoentusiasmante – sarà l’occasione per parlare dei vari aspetti del lavoro e delle sue difficoltà in questo particolare contesto storico, con particolare attenzione agli effetti di questi cambiamenti su una piccola realtà del Sud Italia come la nostra. Ringrazio perciò DemOnLine per aver voluto organizzare questa iniziativa e tutti i relatori che interverranno”.

La presentazione del libro è organizzata con il patrocinio morale della Provincia di Benevento.