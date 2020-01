C’è guerra e guerra

(Bartolomeo Prinzivalli) – Difficile farsi un’idea chiara su quanto stia accadendo fra USA e Iran, perché come sempre ne esistono due versioni: quella ufficiale, che vorrebbe Trump costretto ad assassinare Soleimani da diversi fattori (sviare l’attenzione dalla messa in accusa che lo vede coinvolto, favorire le lobby delle armi in vista delle prossime elezioni, evitare che la scoperta del nuovo giacimento petrolifero possa destabilizzarne il mercato), esponendo l’intero Medio Oriente a continue ritorsioni fra chiunque abbia interessi in loco che come al solito si tradurrebbero in vittime civili con cifre a diversi zeri; poi c’è la versione non ufficiale, che ipotizzerebbe l’uccisione del militare concordata fra i due paesi in quanto individuo scomodo persino in patria, più utile da martire che da vivo, e che la blanda rappresaglia con tanto di previa allerta per evitare vittime a stelle e strisce serva solo al regime iraniano per salvare la faccia. Fantasiose entrambe, non c’è che dire, ma che nel 2020 non esistano relazioni diplomatiche e contatti continui fra due stati lo ritengono solo i fessi, e che uno si svegli la mattina e decida di innescare la potenziale terza guerra mondiale perché gli girano, rimanendo peraltro al suo posto, potrebbe crederlo applaudendolo solo un coglione, come in effetti è stato. Magari un mix delle due versioni si avvicinerebbe alla realtà, ed il fatto che Russia e Cina siano rimaste in disparte è più che un segnale in questa direzione.

In Libia la situazione è piuttosto differente: le due fazioni hanno qualità contrapposte (una il riconoscimento internazionale, l’altra il potere militare), mentre diversi paesi stranieri tendono a schierarsi più o meno apertamente in vista di ghiotte opportunità (Francia e Turchia soprattutto).

L’Italia, come al solito, punta ad essere l’ago della bilancia su cui nessuno vuole pesarsi; preoccupata dalla possibile marea migratoria per la posizione geografica sovraesposta (fosse stato in Perù sarebbe bastato un comunicato formale prestampato e tanti saluti) tenta la strada della diplomazia senza però avere molto da offrire o irrinunciabili armi di ricatto. In un certo senso ricorda i tempi delle faide familiari in Sicilia, quando qualcuno si metteva in testa di fare da paciere interloquendo con i capifamiglia riuscendo soltanto a metterli d’accordo sull’essere sfanculato da entrambi. Ovviamente nel caso specifico l’epilogo non è tanto drastico, anche perché ci sono in ballo molti soldi grazie ai rapporti economici e commerciali fra i due paesi, inoltre l’essere invitati a sedere ad un tavolo di trattative significa considerazione internazionale e prestigio, quindi sottrarsi non conviene, magari annuendo e mostrando sorrisi di circostanza, ma che il potere persuasivo dello stivale sia quasi nullo essendo una semi colonia americana tra l’altro incatenata ad un’Europa a trazione franco tedesca è cosa nota in tutto il resto del globo, tranne forse in patria, grazie ad un’informazione drogata e pittoresca o semplicemente perché il cornuto è sempre l’ultimo a saperlo. Questo spiega anche il fatto che al Sarraj si sia permesso di rifiutare ed abbia rimandato l’incontro con il presidente del consiglio dopo quello con Haftar, scatenando le ire dell’opposizione che ha parlato di figuraccia internazionale e mancanza di autorevolezza. Resta da capire se chi l’abbia detto l’ha fatto prima, durante o dopo l’essersi ritratto sorridente a flirtare con degli insaccati, però con autorevolezza, ci mancherebbe.

Nel Bel Paese (tutto sommato lo siamo ancora, per grazia ricevuta dalla natura ed ereditata da avi prestigiosi) si profila un’altra guerra, meno cruenta ma di sicuro non meno subdola: quella per la giustizia. Quanti hanno esultato dopo l’entrata in vigore della riforma che blocca la prescrizione probabilmente non sono pratici di nozioni belliche, poiché più che l’aver conquistato un obiettivo è fondamentale mantenerlo, ed i presupposti perché ciò si verifichi non sono poi molti. Più voci parlano di modifiche piccole e grandi alla norma appena applicata, dal blocco a tempo alla cancellazione totale, ipotizzando leggine ed emendamenti che introducano un piano tariffario, il “mi manda Tizio”, il “lei non sa chi sono io” o magari il codice di Hammourabi, insomma, qualcosa che conceda una scappatoia dalle patrie galere a colletti bianchi, compari, amici e finanziatori, senza dover ricorrere per forza ad indulto, amnistia o alla classica lima nella torta. Che si arrivi al tipico compromesso opaco in modo da consentire a tutti di gridare vittoria è alquanto probabile, in fondo dal “non cederemo MAI” al “purtroppo non governiamo da soli” ormai la trama è più scontata di un cinepanettone targato Boldi/De Sica, trasmettendo peraltro la sessa ilarità, pressoché nulla.

Ma forse appassiona maggiormente la polemica sulle mancate restituzioni, sulle password dimenticate e sul non ritrovarsi più (usare Google Map no, vero?), come se la gente li avesse votati per il “costiamo meno”, slogan più adatto per l’Eurospin che per un partito politico, dove a contare davvero devono essere solo i risultati rapportati al programma ed alle condizioni specifiche; o meglio dovrebbero, dato che in Italia tiene banco solo la sovraesposizione mediatica ed il sapersi vendere, cercando di approfittare di ogni spiraglio concesso anche a costo di diventare più fastidioso ed inopportuno di un parcheggiatore abusivo al cimitero.

Si chiama propaganda, e contro quella ogni guerra è persa…