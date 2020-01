Conte: “Maggioranza anche con Forza Italia? Valuteremo”

(adnkronos.com) – “Io auspico che con il passare del tempo questa maggioranza possa diventare sempre più coesa. Possa affiatarsi sempre di più, rafforzando lo spirito di squadra e abbracciando una dimensione progettuale sempre più intensa ed efficace. Più che ai numeri in Parlamento guardo alla coesione, che è un valore ancora più importante”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Foglio. E a proposito di una maggioranza allargata anche a Forza Italia, afferma: “Se si dovesse verificare questa condizione e questa premessa la valuteremo. Si tratterebbe di un passaggio senz’altro significativo dal punto di vista politico. Ma torno a ribadire che in questo momento quello che auspico è altro: coesione e spirito di squadra”.