Crisi Libia. Conte, un successo a metà: arriva Haftar, ma Serraj no

TRE ORE DI DIALOGO CON IL GENERALE DELLA CIRENAICA. IN TARDA SERATA VOCI DI UN RAPIMENTO DEL PRIMO MINISTRO DI TRIPOLI, SUBITO SMENTITE

(di Wanda Marra – Il Fatto Quotidiano) – Quando alle 15 e 30 il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, varca le porte di Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte, l’Italia appare essersi rimessa in gioco nella crisi libica. Negli stessi minuti trapela la notizia che Al Serraj, premier del governo riconosciuto di Tripoli, arriverà alle 18 e 30. Segno anche di un’equidistanza del nostro Paese, che finora ha sostenuto ufficialmente Serraj. Doveva essere il risultato di un’intensa attività sia a livello diplomatico, che di intelligence. Ma passano un paio d’ore e Serraj annulla la visita. Lo sforzo riesce a metà. Sfuma il tentativo di Conte di giocare un ruolo di svolta. La “gelata” è delle 17 e 20, con la dichiarazione alla tv al-Ahrar dell’ambasciatore libico all’Ue, Hafed Ghaddur, che informa che Serraj non arriverà. L’interpretazione che si fa strada è l’irritazione nei confronti di Conte che avrebbe ricevuto prima Haftar. Ma Gaddur la spiega così: “Non ci possono essere dialoghi o incontri con il criminale di guerra Haftar”. Raccontano fonti diplomatiche di voci incontrollate sia in Italia che in Libia, secondo le quali Conte aveva intenzione di far incontrare i due. Cosa che non è mai stata nelle sue intenzioni. Ma Serraj, davanti alla sola eventualità (a quel punto non sarebbe neanche potuto tornare a Tripoli) avrebbe scelto di non venire a Roma. Ad aggiungere tensione e incertezza, è circolata in tarda serata la notizia addirittura di un rapimento dello stesso premier libico da parte di alcune milizie, voce poi smentita. Nel pomeriggio, Haftar comunque aveva continuato a parlare con Conte: il vertice durerà tre ore. Il generale della Cirenaica spiega nuovamente la situazione militare sul terreno, peraltro lamentandosi della presenza di Erdogan. Conte gli fa presente che gli stessi Erdogan e Putin stanno chiedendo un cessate il fuoco, gli rappresenta l’orrore dell’attacco all’Accademia militare, gli paventa il rischio di una nuova Mogadiscio. In mezzo a tutte le rivendicazioni del Generale, incassa perfino un “mi fido di te Giuseppe”. Ma a Palazzo Chigi si lavora per “recuperare” Serraj: una telefonata con il premier è prevista nelle prossime ore.

Il doppio vertice doveva arrivare dopo giornate febbrili per tenere insieme i dossier Iran e Libia. Non a caso il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ribadisce che l’Italia non ha intenzione di ritirare i militari italiani dall’Iraq, pur con toni meno netti dei giorni scorsi (“Ogni possibile soluzione sarà affrontata insieme alla coalizione, con un approccio flessibile”). Il fatto che l’Italia sia il secondo contingente dopo gli Usa in Iraq è anche elemento di pressione su Trump per cercare di portarlo a impegnarsi sulla Libia. Mentre si punta ancora alla Conferenza di Berlino, Conte ha in agenda un viaggio imminente in Medio Oriente.

Nel suo giro di ieri a Bruxelles, prima dell’incidente di Roma, Serraj era stato piuttosto rigido, ripetendo a tutti (dal presidente del Consiglio europeo, Michel a quello dell’Europarlamento, Sassoli, all’Alto rappresentante per la politica estera, Borrell) che il premier legittimo è lui e che ha il diritto di difendersi come meglio crede. E aveva mostrato contrarietà rispetto all’invito a Haftar in Europa. Vista dalla Ue, la soluzione pacifica appare difficile, anche perché Italia e Francia non marciano congiunte. Sempre ieri, il ministro degli Esteri, Di Maio, al Cairo per una riunione con i colleghi di Egitto, Grecia, Cipro e Francia non firma una dichiarazione congiunta ritenuta “troppo dura” nei confronti di Tripoli. Conte (che in serata sulla crisi internazionale si confronta con il presidente Mattarella) convoca per domani un vertice di maggioranza su Iraq e Libia con i capigruppo di maggioranza e opposizione. Se il Pd appare compatto nel sostenere la linea del governo, M5s sè più ondivago. E tra fine gennaio e inizio febbraio ci sarà il voto del Parlamento sulle missioni estere. Salvini, dopo il mancato arrivo di Serraj, comunque, non perde l’occasione per dare del “pericoloso incapace” al premier.