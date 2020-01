Gli uomini del bullo a viale Mazzini

(Giorgio Gandola – la Verità) – Il partito più critico nei confronti della Rai non è la Lega all’ opposizione, ma il Pd. Il motivo è semplice: Nicola Zingaretti si è accorto che la Rai di sinistra è un feudo di Matteo Renzi. In tre anni di dominio a palazzo Chigi (più due con la fattiva collaborazione di Paolo Gentiloni), l’ ex premier ha messo profonde radici nel servizio pubblico. E se oggi l’ amministratore delegato Fabrizio Salini non riesce a mettere insieme uno straccio di nomina è perché propone renziani che il Pd boccia o butta lì nomi piddini che i renziani non vogliono.

Lo stesso Salini, arrivato sulla tolda per rappresentare il Movimento 5 Stelle, ha capito in fretta la direzione della corrente del golfo e non ha potuto non dirsi renziano, entrando in ruvida sintonia (nel senso che loro lo prendono a schiaffi e lui abbozza) con i luogotenenti di Italia Viva in Commissione di Vigilanza Michele Anzaldi e Davide Faraone. Prima di Natale, quando Salini ha provato a smarcarsi lanciando l’ allarme «i partiti paralizzano l’ azienda, la politica resti fuori da queste stanze», fu proprio il pasdaran Anzaldi a replicare duramente: «Fa la vittima, lavori se ne è capace. Sostituisca i direttori sotto giudizio negativo».

L’ obiettivo principale della falange renziana è la sostituzione di Teresa De Santis (direttore di Raiuno in quota Lega) e di Giuseppe Carboni (direttore del Tg1 in quota pentastellata) con due uomini di provata fede. I candidati sono Mario Orfeo, l’ eterno rientrante, ex direttore del Tg1, ex direttore generale dell’ azienda parcheggiato a RaiWay, e Stefano Coletta, direttore di Raitre nominato da Gentiloni.

Renziani di ferro sono anche Andrea Montanari, ex direttore del Tg1, oggi direttore dell’ Ufficio Studi, di nuovo pronto per un ruolo da protagonista, e Andrea Sassano, direttore delle Risorse televisive e artistiche. È un ruolo chiave, i contratti dei vip dei programmi passano dalla sua scrivania.

Molto in sintonia con il centrosinistra in doppiopetto è Angelo Teodoli, ex direttore di Raiuno, che Salini avrebbe voluto nominare prima di Natale a capo del Coordinamento Generi (una superdirezione nell’ ambito del nuovo piano editoriale), ma il blitz è stato respinto in consiglio d’ amministrazione perché il curriculum è arrivato fuori tempo massimo.

Ci riproverà il 14 gennaio. In sintonia con l’ area renziana sono Roberta Enni (direttrice di Rai Gold), Elena Capparelli (vicedirettore di Raitre), Tinny Andreatta (figlia dell’ ex ministro, da sette anni a Rai Fiction), Paolo Del Brocco (da nove alla guida di Rai Cinema), Maria Pia Ammirati, responsabile delle Teche.

Una pattuglia dura e pura nei ruoli chiave.

Il 13 agosto 2019 il Tg1 ha subìto uno smacco storico, nell’ edizione simbolo delle ore 20 è stato sorpassato dal Tg5 (3,1 milioni di telespettatori contro 2,9). Sulla tolda a dirigere l’ edizione della sconfitta c’ era Costanza Criscimbeni, uno dei vicedirettori di Carboni, di area renziana. Allora ci fu chi parlò senza un briciolo di autoironia di débâcle del Tg populista. Alla radio la tendenza politica non cambia, anche lì il 4% di Italia Viva affascina di più del ribollente magma piddino.

Del clima si è accorta anche Rita Borioni, rappresentante del Pd nel Consiglio d’ amministrazione dell’ azienda. In realtà, dopo qualche scaramuccia iniziale, si è allineata totalmente alla narrazione renziana, è in simbiosi con Anzaldi, quasi sempre d’ accordo con Salini.

In quel parco giochi di agguati e doppie morali, non si muove foglia che Renzi non voglia.