M5s, il documento dei senatori Di Nicola, Dessì, Crucioli: “Abolire capo politico e Rousseau non sia più gestito da Casaleggio”

(di Martina Castigliani – ilfattoquotidiano.it) – “Abolire il capo politico” e sostituirlo con “un organo collegiale” che sia eletto democraticamente. “Sottrarre la piattaforma Rousseau al controllo di Davide Casaleggio” e affidarlo a “un comitato di garanzia”. Poi la rinnovata fiducia al governo che “non deve saltare” e lo stop ai “decreti al buio” per coinvolgere maggiormente i parlamentari. I senatori M5s, di fronte alle defezioni e ai malumori crescenti, tentano la carta delle proposte costruttive. Il testo, che ilfattoquotidiano.it ha potuto consultare in anteprima, è nato su iniziativa dei senatori Primo Di Nicola, Emanuele Dessì e Mattia Crucioli ed è stato discusso questo pomeriggio nell’assemblea a Palazzo Madama. Il documento individua cinque problematiche, dalle quali si ritiene necessario far partire il dibattito: indirizzo politico, organizzazione e statuto, attività legislativa, funzionamento della struttura Rousseau, gestione delle restituzioni. “Crediamo”, si legge, “sia arrivato il momento di dare una risposta alle suddette questioni, oggi più che mai urgenti, con l’assoluta convinzione che questo non possa in nessun modo alimentare tensioni nella maggioranza e nel governo di cui facciamo parte ed ai quali rinnoviamo la nostra completa fiducia e sostegno. Nel ribadire la natura post ideologica, democratica, ed ambientalista del M5S, esponiamo le seguenti problematiche ed i nostri suggerimenti per la loro soluzione”.

Il testo è stato messo a punto durante le vacanze di Natale, ovvero proprio mentre nel governo arrivavano le dimissioni dell’ex ministro M5s all’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Chi lo ha stilato, pur condividendo le proteste di molti dei fuoriusciti, ribadisce di non voler “minacciare” abbandoni o cambi di casacca. “Non è quello il nostro interesse”, spiegano. L’interesse è vedere un cambiamento reale nella gestione M5s. Qualcuno, nelle ricostruzioni di queste ore, li ha definiti in maniera erronea, assicurano, “i contiani”: parlamentari che vorrebbero creare una corrente dentro il Movimento in sostegno del premier. Ricostruzione che però smentiscono. “Non c’è nessun ricatto e nessuna corrente”, l’intenzione è quella di contribuire a una vera riforma della struttura che attualmente definiscono “monocratica”.

La prima problematica affrontata dal testo è “l’indirizzo politico“. Una delle preoccupazioni dei promotori è quella di non influire sulla tenuta dell’esecutivo. “Il Movimento 5 stelle”, è l’esordio al primo punto, “deve continuare a porsi nel panorama politico attuale come forza profondamente riformista, capace di confrontarsi in maniera aperta e propositiva con tutte le forze progressiste esistenti, siano esse presenti in Parlamento che fuori, soprattutto alla luce dei cambiamenti apportati agli assetti istituzionali con la riduzione del numero dei parlamentari e con la legge elettorale che si avvia ad essere profondamente riformata”. E ancora: “Come forza democratica, post-ideologica e in ascolto di tutte le istanze politiche e territoriali, il M5s interloquisce e dialoga anche con le migliori espressioni dell’area culturale sovranista, pure se profondamente alternative al nostro sentire, ma che non trovano ascolto e comprensione in un centrodestra sempre più dominato da pulsioni autoritarie e qualunquiste. La definitiva chiarezza politica e comunicativa sarà necessaria a spiegare alla nostra base ed alla pubblica opinione la nostra vera natura, rilanciando finalmente i nostri valori fondanti”. Uno dei timori che hanno impedito fino a questo momento ai parlamentari di esporsi, è che, se il caos nel Movimento aumenta, i vertici, pur di non vedersi sfilare la posizione nel M5s, possano decidere di far cadere l’alleanza.

La seconda problematica è quella che riguarda la riforma di “organizzazione e statuto” e quindi la struttura politica. “Il M5s”, si legge, “dovrà essere guidato da un organismo collegiale democraticamente eletto“. E specificano che questa proposta non vuole sconfessare direttamente l’attuale capo politico Luigi Di Maio, ma cercare di superarla alla luce delle difficoltà degli ultimi tempi: “Il nostro capo politico ha mostrato grande capacità di lavoro conseguendo ottimi risultati”, si legge a questo punto. Ma aggiungono: “E’ chiaro a tutti che una forza politica innovativa quale noi siamo, abbandonati i panni dell’opposizione, si deve porre alla guida di un Paese come il nostro”. Quindi “un primo passo deve essere la netta separazione tra le cariche interne al Movimento e quelle di governo. La loro sovrapposizione sta determinando concentrazione di potere e criticità ormai incomprensibili sia per la nostra base che per i cittadini in generale”. E allora ecco la soluzione proposta: “Dobbiamo cominciare a pensare ad un organo dirigente del M5s che sia rappresentativo delle tante sensibilità politiche che compongono e animano il movimento stesso (e ne sono la sua forza) ma anche della sua territorialità: ciò non può che avvenire fissando regole interne diverse e attraverso democratiche elezioni, metodologia da estendere anche agli altri organismi di ogni livello del Movimento”. L’organo collegiale “dovrà essere il più ampio e comprensivo possibile”. E, di fatto, sostituirà il ruolo del capo politico che si prospettano quindi che venga abolito: “A questo organo, a questo collettivo e agli altri organismi collegiali collegati che risulteranno utili alla gestione, dovranno essere demandate tutte le attività, tra cui quella fondamentale della selezione della classe dirigente del Movimento che dovrà essere ispirata ai grandi valori e alle qualità che ci hanno sempre contraddistinto: competenza, esperienza, affidabilità e lealtà. Sulla base di questi presupposti, e solo questi, dovranno essere indicati uomini e donne per ruoli organizzativi, di governo, incarichi e amministrazione interna”.

Al terzo punto ci si sposta su richieste che riguardano l’attività parlamentare. “A fronte delle centinaia di proposte legislative presentate dai nostri portavoce, fioccano le decretazioni d’urgenza e i voti di fiducia”, è l’esordio. “E’ indispensabile una immediata inversione di tendenza, magari con un tavolo permanente che stabilisca le priorità dell’azione legislativa e i temi da inserire nell’agenda di governo”. La proposta è che “il gruppo parlamentare sia reso partecipe con un netto anticipo nella comunicazione dei temi e dei testi dei decreti, coinvolgendo i gruppi parlamentari nella loro elaborazione, in modo che questi possano essere concordati, compresi, spiegati e discussi”. E si conclude: “Non potranno più pretendersi voti al buio, senza una opportuna e chiara elaborazione condivisa”.

Al quarto punto, si affronta infine la questione piattaforma Rousseau. Nel pieno delle polemiche per le mancate restituzioni e mentre una parte consistente del gruppo chiede “maggiore trasparenza”, il documento chiede che lo strumento “ora corpo estraneo” sia messo “sotto il controllo del Movimento“. Quindi “basta con la gestione di Davide Casaleggio“. Infine al quinto punto si chiede di riformare il sistema delle restituzioni. L’iniziativa è definita “fiore all’occhiello” e va riformata perché funzioni ancora meglio. Quindi non si indica “come”, ma si invita a formare un “comitato di garanzia” che si occupi di cambiare e migliorare il sistema. In particolare, è necessario che a gestire le risorse non sia più un oscuro comitato composto da Di Maio e due ex capigruppo, ma che siano chiariti compiti e ruoli.