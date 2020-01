Restituzioni M5S, nuove regole per calmare i parlamentari

DISCUSSIONE – I VERTICI APRONO A UN SISTEMA CON UNA PARTE FISSA: “MA CASALEGGIO FA RESISTENZA”. OGGI ASSEMBLEA CONGIUNTA

(di Luca De Carolis – Il Fatto Quotidiano) – Ora per calmare i parlamentari pensano anche a cambiare qualcosa, cioè a un nuovo sistema per le restituzioni. Un metodo misto, con una parte basata sulle rendicontazioni e un’altra con una parte fissa, a parziale sollievo degli eletti. “Ma non sarà semplice convincere Casaleggio”, ammettono dai Cinque Stelle, dove da giorni si sono avvitati sui soldi, un’altra faccia del malessere che in meno di un mese ha portato sei parlamentari a uscire dal M5S. E c’entrano le restituzioni, eccome, ma non sono l’unico grano in un rosario di problemi.

Però l’urgenza ora è tamponare ragionando anche sulle regole per le restituzioni: sgradite anche a moltissimi di quelli che hanno pagato, figurarsi agli altri. Per questo qualcuno dai piani alti del M5S aveva anche proposto le rate, per i grillini ancora indietro con le restituzioni. Una dilazione, per dare un segnale di pacificazione e non perdere altri pezzi. Ma nella riunione di martedì a Roma i tre probiviri hanno difeso le regole, un totem che tanti attivisti non vogliono vedere sporcato. Così non ci saranno rateizzazioni, per gli oltre 40 parlamentari che non hanno ancora effettuato tutti i versamenti nel 2019. Ma sono 28-30 a rischiare un brutto dazio, cioè la sospensione o l’espulsione. E la differenza la faranno i dieci giorni dall’avvio dei procedimenti disciplinari, quelli in cui si potranno presentare controdeduzioni, e nei quali si potranno versare le mensilità arretrate per salvarsi. Ma non solo. “Gli eletti sotto procedura dovranno dimostrare buone intenzioni e comportarsi con rispetto” spiegano dal Movimento. Tradotto, basta dichiarazioni polemiche o, peggio, video critici. Ergo, chi tornerà a battagliare nei prossimi giorni potrà dare per scontata l’espulsione, “anche se in base ai criteri di partenza dovesse essere sospeso”. Perché hanno stabilito delle griglie, i probiviri. Per chi è indietro per non più di tre mensilità arriverà solo un avvertimento, mentre per chi non paga da molti mesi è in arrivo una sospensione. Dall’anno in poi senza pagamenti, sarà cartellino rosso.

Martedì i capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Gianluca Perilli, hanno chiesto “comprensione”. Ma qualche espulsione arriverà. E il primo della lista è il senatore pugliese Alfonso Ciampolillo, che non versa da un anno e mezzo, e che ieri ha attaccato il premier Giuseppe Conte: “La magistratura sta finalmente facendo luce sullo scandalo del gasdotto Tap: Conte con le sue ridicole minacce di penali deve solo chiedere scusa ai cittadini pugliesi e a quelli che ha offeso con la sua supponente ipocrisia”. E sembra un addio al M5S. In bilico resta anche Mario Giarrusso, che ieri ha detto ad Affaritaliani.it: “Non lascio il Movimento”. Si spera di recuperarlo all’ultimo minuto. Ma ci sono almeno un altro paio di senatori che ballano tra sospensione e cacciata.

Un bel problema, visto che a Palazzo Madama la Lega punta a reclutare altri grillini malpancisti. Quindi una minaccia concreta per la maggioranza, che in Senato si regge su numeri risicati. Poi c’è la Camera, con quattro deputati a fortissimo rischio, Andrea Vallascas, Flora Frate, Nadia Aprile e Andrea Acunzo. Ma sono sulla graticola anche Dalila Nesci e Andrea Colletti. A margine, le chiacchiere su un nuovo sistema per le restituzioni, di cui si dovrebbe discutere anche oggi in un’assemblea congiunta con Di Maio. Con i parlamentari che chiedono di pagare una cifra fissa, e i vertici che temporeggiano e ventilano modifiche. Anche se Casaleggio fa muro. E non è affatto un dettaglio.