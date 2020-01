Di Maio: l’attacco becero degli imbecilli

(Franco Caminiti) – Continuo a leggere l’epìteto, ‘bibitaro’, ogni qualvolta si parla di Di Maio, un’insistenza vergognosa e vile, nel voler continuare a vedere nel giovane che ci rappresenta all’estero, nient’altro che il ragazzo che si dava da fare per racimolare qualche spicciolo. Direi, bene: se altra accusa non trovano questi ‘criticanti’ per dir male di Di Maio. Ma, francamente, trovo avvilente che fior di giornalisti ancora si prèstino a questo tentativo di svilire un giovane politico riesumando un passato che, a guardar bene, gli fa solo onore. Di Maio non si è laureato (ci sono decine di geni che non avevano laurea), ma credo che trascorrere 5 anni da vicepresidente della Camera, ad ascoltare i discorsi di ‘quelli che sanno’, valga 10 volte di più che una laurea.

Sono pronto a criticare Di Maio quando sbaglia, l’ho fatto tante volte, e mi infastidiscono le espressioni santificanti dei suoi fans, ma in linea generale credo che Luigi meriti fiducia, ed anche ammirazione. Perché non è facile rappresentare uno dei paesi più importanti del mondo nel momento in cui soffiano reali venti di guerra. E non si pretendano miracoli da Di Maio, non ne può fare, è già una cosa più che ottima a livello internazionale non fare errori, perché la geopolitica è una brutta bestia, e le realtà nascoste non le spiegano certo al nostro Ministro degli Esteri! Dunque: quando sentirete ancora un commentatore definire Di Maio ‘bibitaro’ sappiate che costui non ha trovato altri argomenti da mettere sul tavolo del confronto e che la sua capacità intellettiva non va più in là della più becera delazione. Chi, ancora oggi, definisce Di Maio ‘bibitaro’, sta affermando di se stesso che è un imbecille!