Lega: una ventina di file audio al vaglio pm su caso Savoini

(affaritaliani.it) – Una ventina di nuovi file audio sono al vaglio del pool milanese che indaga sul caso ‘Russiagate’ italiano, ovvero la presunta trattativa tra Lega ed emissari del governo russo per la compravendita di carburante ad un prezzo scontato al fine di rimpinguare le casse del partito con 65 milioni di dollari.

Si tratta di registrazioni di conversazioni avvenute proprio nel periodo intorno al 18 ottobre, data dell’incontro tra Gianluca Savoini, presidente dell’Associazione LombardiaRussia ed ex portavoce di Matteo Salvini, l’avvocato Gianluca Meranda e l’ex banchiere Francesco Vannucci, con i tre russi Andrey Yuryevich Kharchenko, Ilya Andreevich Yakunin e un terzo dal nome Yuri, all’hotel Metropol di Mosca.

A registrare le conversazioni fu proprio Meranda con un’app criptata installata sul suo cellulare: la stessa che ora si sta analizzando.

Negli audio – che la Guardia di Finanza di Milano sta ascoltando – potrebbero esserci informazioni interessanti sulla compravendita del combustibile, con il conseguente presunto finanziamento russo alla campagna elettorale leghista, ed eventualmente sull’organizzazione del vertice. Negli stessi giorni, peraltro, Matteo Salvini si trovava a Mosca per una missione istituzionale.

Nel frattempo, l’indagine dei pm Sergio Spadaro, Gaetano Ruta, e Donata Costa coordinata dall’aggiunto Fabio De Pasquale, procede anche con raccolta di testimonianze: ieri pomeriggio una donna russa (alta e mora) è stata vista uscire dalla procura. Si è poi saputo che si trattava di una teste sentita dai magistrati. Al vaglio degli investigatori anche i due cellulari sequestrati a Gianluca Savoini. Le sue conversazioni sull’app criptata Signal avevano creato non pochi problemi ai tecnici per essere espugnate. L’inchiesta milanese è partita lo scorso luglio dopo le rivelazioni del settimanale L’Espresso, che era entrato in possesso di alcuni audio – poi consegnati ai magistrati – dell’incontro al Metropol ed era stata aperta con il reato di corruzione internazionale a carico di tutti e tre gli emissari leghisti. I tre russi presenti invece sarebbero persone vicine all’ideologo di estrema destra Aleksandr Dugin e al magnate Vladimir Plugin, sostenitore del presidente russo Vladimir Putin.