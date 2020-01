“StraitsBand” in concerto allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

STRAITSBAND

-DIRE STRAITS TRIBUTE ACT-

11 gennaio 2020 Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti Scalo – Domani 11 gennaio imperdibile serata allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo con gli StraitsBand, Dire Straits Tribute Act (inizio ore 22.30).

Sarà un viaggio attraverso i più grandi successi della mitica band di Mark Knopfler suonati da chi è nato e cresciuto con la loro musica come colonna sonora.

… Down to the waterline, Romeo and Juliet, Tunnel of love, Sultans of swing, Telegraph road, Money for nothing, Brothers in arms, Walk of life e molti altri, dagli esordi fino all’ultimo album.

Così presenta la serata Andrea La Torre, voce e chitarra degli StraitsBand:

“Questa Tribute Band è nata per pura passione. E’ stato ascoltando Mark Knopfler che sono rimasto folgorato dalla chitarra.

Ho pensato più volte di mettere su una Tribute dei Dire Straits, ma data la complessità dell’impresa, ho dovuto accantonare spesso l’idea. Fortunatamente poi ho trovato le persone giuste per realizzarla, prima di tutto amici, ma anche musicisti formidabili.

L’idea di base è stata quella di rispettare al massimo le sonorità dei Dire Straits attraverso l’analisi e la ricostruzione dei suoni e degli arrangiamenti originali.

Non siamo affatto freddi esecutori, abbiamo cercato di assorbire il mood del gruppo rendendo la nostra esibizione così più elastica e aperta a variazioni.

Sabato suoneremo un repertorio di più di due ore con tutti i brani più famosi del gruppo e diverse chicche per veri fan, partendo dal primo album del 1978, omonimo, e finendo con l’ultimo edito nel 1992 “On Every Street”.Vi aspettiamo numerosi allo Stammtisch Tavern!”

La line up degli StraitsBand comprende:

Andrea La Torre (Voice, guitar), Biagio D’Amico (Guitar), Marco Malandra (Sax, Keyboards), Raniero Silvetti (Bass), Francesco Santopinto (Drums) e Lisa La Torre (Vocals, Fx).

StraitsBand in concerto allo Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

11 gennaio 2020

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

