Un “Paragone” da utilizzare per colpire il M5S

(ANGELO CANNATÀ – il Fatto Quotidiano) – Pluralismo è da sempre parola chiave che giustifica il dissenso. Visto l’abuso che se ne fa, tuttavia, occorre chiarire guardando la Storia e la filosofia. Sembra una questione semplice: la democrazia di un partito si misura dal dissenso consentito alla minoranza. Fine della discussione? Per niente. La Storia mostra che il glorioso Partito socialista di Turati, per dire, espulse Mussolini perché dissentì schierandosi per la guerra. Espellere si deve, quando i principi vengono traditi.

Ma veniamo alla microstoria. Si arrampica sugli specchi, Paragone, e tira in ballo il pluralismo. La verità è che le norme dei 5Stelle dicono che la fiducia al proprio esecutivo va votata; Paragone non l’ha fatto; è fuori dal Movimento. Punto.

Pluralismo non significa anarchia (lo sapeva Berlinguer: nel Pci ci si scontrava: Amendola, Ingrao, Pajetta… ma il “centralismo democratico” imponeva che all’esterno si tenesse una posizione unitaria). Senza disciplina e sguardo lungo è il caos e si fa il gioco degli avversari: all’inizio molti non seppero calcolare il peso di quanti cavalcavano la violenza fascista (agrari, grande industria, esercito…), e tuttavia non era impossibile vedere che “un certo mondo” voleva-approvava quelle azioni.

La Storia è piena di complicità e strumentalizzazioni. Scendiamo più in basso (infinitamente più in basso), alle nostre piccole storie: oggi chi approva l’azione di Paragone? Cui prodest? Chi utilizza il senatore che ha cercato la propria espulsione? In breve: leggere Repubblica (“M5S, disgregati verso la meta”, 3 gennaio), vedere che lo spazio concesso a Paragone serve per colpire i 5Stelle, dice che è in atto (e non da oggi) un’operazione che va oltre l’ex leghista.

BISOGNA ASSESTARE il colpo definitivo al M5S (questo l’obiettivo); assestarlo in ogni direzione, attribuendo (anche) assurde responsabilità a Di Maio per la gestione della crisi iraniana. Difficile non vedere che l’obiettivo è sempre lo stesso: demolire i 5Stelle. Che Paragone si presti, sbandierando il pluralismo, si capisce; che ci caschi anche Di Battista (“Paragone è più grillino di tanti altri”) è grave e incomprensibile. Davvero il M5S sta tradendo il proprio programma? “Prima delle elezioni, tu chiedi consensi in nome dell’ambiente, della giustizia, delle tasse. Poi ci sono gli altri”, scrive Ainis, “che hanno altre priorità… E allora dovrai venirci a patti, perché è questa la grammatica della democrazia parlamentare” (Repubblica, 5 gennaio).

Insomma, l’atteggiamento da “anime belle” non va bene. Hanno conseguenze certi candori. Con Sartre: “Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare”. Anche perché, guardando gli atti del governo, il M5S sta raccogliendo ottimi risultati: il taglio dei parlamentari; il carcere per i grandi evasori; la nuova legge sulla prescrizione; il reddito di cittadinanza. La “Spazzacorrotti” dice di un senso della giustizia di fronte al quale Paragone dovrebbe inchinarsi: Paragone, grillino col “Movimento vincente”, appena è andato in crisi è tornato leghista: “Tutto si potrà dire, meno che non sia coerente col suo trasformismo” (Delbecchi).

Questa è la verità. Il resto sono manovre di chi ha perso di vista le battaglie che il Movimento ha fatto e farà: anzitutto togliere le concessioni ai Benetton: i giornaloni spieghino perché, nonostante i disastri, li difendono. Infine: se molti politici e affaristi, incistati nel sistema, remano contro i 5Stelle utilizzando Paragone (e Di Battista che tra non molto diverrà l’eroe di certi giornali), è perché sentono che i valori del Movimento confliggono con la politica di un passato duro a morire. Nelle elezioni politiche, dove l’attenzione dei cittadini è massima, si metteranno sulla bilancia “gli atti legislativi” voluti dai 5Stelle e le chiacchiere di quanti – non sempre in buona fede – hanno remato contro. Parleranno i fatti. E alla fine gli elettori capiranno.