Di Maio vittima del manicomio M5S

(Davide Vecchi – corrieredellumbria.corr.it) – Luigi Di Maio farebbe bene a lasciare l’incarico di capo politico del Movimento 5 Stelle. Del resto capo politico non lo è mai stato. Ma non per sue scarse capacità (per alcuni conclamate) né per sue scelte sbagliate (secondo molti certificate). Dovrebbe lasciare perché non ha mai potuto né dimostrare le sue capacità né adottare alcuna scelta: è tutto dipeso dalla base. O almeno così ci hanno da sempre raccontato: nessun leader, decide la piattaforma. Poi certo c’era Beppe Grillo e poi l’ultima parola spetta a Davide Casaleggio e insomma il peso specifico di Luigi di Maio equivale a zero. Così è stato per la nascita dell’esecutivo con la Lega di Matteo Salvini che ha reso ben evidente quanto, al momento di stringere, Di Maio non avesse alcun potere decisionale autonomo. Decisione di altri è stata anche la benedizione del governo con il Partito Democratico di Nicola Zingaretti poi estesa con spirito puramente suicida alle regionali in Umbria: fu la mitologica piattaforma Rousseau a decretare che il Movimento 5 Stelle doveva correre insieme al Pd, quel Pd denunciato e detronizzato dopo 49 anni di ininterrotta egemonia portando al voto anticipato il cuore verde d’Italia. Ricordo i consiglieri grillini uscenti in lacrime: “Non potete far esprimere una opinione a chi non è umbro”, lamentavano. E invece votarono pure i pastori sardi: “Decide Rousseau”. E Grillo e Casaleggio e chiunque ma Di Maio proprio no. Eppure ci ha messo la faccia, il nome, l’umiltà (o l’ingenuità) di