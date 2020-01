Non in mio nome

(Roberta Labonia) – Ieri la notizia a cui la chiacchieratissima stampa italiana ha dato più risalto è stata la “balla”, sbattuta in prima pagina, dal Fatto Quotidiano, secondo il quale Luigi Di Maio starebbe per gettare la spugna e rinunciare a suo ruolo di capo politico. Anzi il giornale di Travaglio, per penna del suo De Carolis in seconda pagina, ieri ne ha indicato addirittura i tempi: lascerà prima del 26 gennaio prossimo, prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria.

Fatto sta che Travaglio e la sua Redazione, per la prima volta si sono beccati, due in uno, una smentita indignata dello staff del Movimento e migliaia di insulti via social di chi, fra gli elettori del Movimento, in Di Maio ci crede (come la sottoscritta) e spera che rimanga. Anzi a margine, qualche insulto me lo sono beccata anch’io, rea di averla pubblicata sul mio Blog, ieri, la notizia.

Questo preambolo per arrivare a dire che questa smentita non mi lascia affatto serena. Un po’ come dire “il paziente non è morto ma non si sente niente bene”. Quello che percepisco è una sempre più evidente slabbratura, una distonia, a cui non si sottrae nessuna delle file pentastellate; dai gruppi parlamentari, c’è di tutto un po’, fino ad arrivare agli stessi attivisti, anche loro spaccati fra “dimaiani” e “dibbattistiani”, fra coloro che condividono l’impronta data da Di Maio al Movimento e quelli che gli contestano la svolta verticistica e accentratrice, auspicando il ritorno ad una gestione collegiale, una versione 2.0 del vecchio direttorio.

Per assurdo, quelli che stanno minando alle basi la stabilità del Movimento in versione governativa, non sono quei quattro scappati di casa che ne sono usciti, quelli che a leggere i giornaletti al soldo dell’imprenditoria solona nostrana, sembrerebbero un esercito ma in realtà sono poco più del 6% dei parlamentari 5 Stelle, no, i guastatori sono quelli rimasti dentro, quelli incazzati per aver perso il posto al sole con il Conte 2, quelli incazzati perché un posto al sole lo volevano e non l’hanno avuto. Sono quelli con la fregola di sfasciare per poi, a loro dire, rifondare il Movimento fin dal suo Statuto.

A presentare un documento rifondativo e a metterci la faccia sono stati in tre: Di Nicola, Dessì e Crucioli, figure non di primissimo piano ma che sono la punta dell’iceberg degli scontenti, fra cui anche qualche pezzo da novanta come Fabio Massimo Castaldo che ne condivide la visione, e contesta il metodo di scelta dei facilitatori regionali ritenendolo “non pienamente inclusivo ed elettivo”. Quindi, a leggere il documento, via il Capo Politico, al suo posto meglio un Organo Collegiale. Un modo formidabile per darsi una definitiva zappa sui piedi in tema comunicazione. Una manna per Salvini la cui già iper visibilità strariperebbe davanti al dispersivo impatto comunicativo di un novello direttorio. E poi ancora: via Davide Casaleggio, saranno i 5 stelle a gestire Rousseau. Chissà papà Gianroberto che direbbe, era una sua creatura, è morto proprio l’anno che, finalmente, la piattaforma nasceva. E poi ancora, basta decretazioni al buio, i gruppi parlamentari dovranno essere preventivamente coinvolti, come se Di Maio avesse mai deviato dal programma pentastellato, invece di averlo onorato nei suoi punti più qualificanti traducendoli in legge dello Stato, (l’elenco ce lo fa oggi Travaglio nel suo editoriale, leggetelo). Ed infine basta con i doppi ruoli che poi sarebbe come a dire, una volta ancora: Di Maio fai un passo indietro.

A leggere bene, quindi, un documento anti “stile” Di Maio. Un ragazzo giovanissimo a cui, al netto delle ingenuità che gli sono costate il dimezzamento dell’elettorato alle Europee, questi malpancisti devono una vittoria splendida che nel 2018 gli ha consentito, dopo una legislatura all’ opposizione, di occupare il loro scranno nel Parlamento Italiano da protagonisti.

Temo che buona parte dei parlamentari pentastellati ancora sia rimasto fermo ai bei tempi del movimentismo, dei “descamisados” di piazza, (il ruolo che oggi vestono le “sardine”), gente che, dietro il paravento della pretesa collegialità, in realtà reclama la sua fetta di visibilità. Gente che non ha ancora metabolizzato il fatto che governare, condannati a partenariati odiosi con la stessa compromessa politica combattuta da sempre, porta con sé grandi responsabilità e tanto equilibrio di gruppo. Non hanno capito, questi signori, che il loro essere oggi forza di maggioranza di Governo gli impone la necessità/capacità di esprimere una figura di sintesi. Non a caso Beppe Grillo bollo’ l’esperienza del “direttorio” come fallimentare. Non a caso a Napoli ha chiesto ai pentastellati, attivisti compresi, di evolversi, di crescere, di non rimanere ancorati alle logiche della prima ora. Non a caso gli ha rivolto (mi ha rivolto), per la prima volta, il suo “vaffa”.

Non so se la profezia del “Fatto” si avvererà, so solo che di uomini della preparazione, resistenza, senso di sacrificio e responsabilità di Luigi Di Maio non ce ne sono altri in giro.

Pronti al salto nel buio? Non in mio nome.