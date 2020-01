Salvini & Craxi: le firme per salvare le poltrone

(di Ilaria Proietti – Il Fatto Quotidiano) – Alla fine Salvini si è rimangiato la parola. E ha offerto un soccorso decisivo a chi non vuole il taglio dei parlamentari: nove senatori leghisti hanno firmato la richiesta di referendum che rinvia la riforma che altrimenti sarebbe entrata in vigore già dal 12 gennaio.

Fino a ieri mattina, la sottoscrizione era in bilico dopo la defezione dell’ultimo minuto di due senatori dem e quattro eletti di Forza Italia vicini a Mara Carfagna che avevano fatto mancare il numero minimo di 64 firme da portare in Cassazione perché si tenga la consultazione.

E così la Lega si è vista costretta a gettare la maschera e il risultato è stato raggiunto e addirittura superato: si è arrivati a 71 firme, più che sufficienti a tamponare il flop dei radicali che, con la loro raccolta alternativa nelle piazze, si sono fermati a quota 669 firme quando ne sarebbero servite 500mila per chiedere il referendum.

L’obiettivo insomma è stato centrato grazie all’input dato nelle ultime ore da Matteo Salvini ai suoi che hanno vergato eccome, al fianco di nomi da sempre scomodi per il Carroccio come quello di Craxi (Stefania). Ora il capo della Lega fa finta di niente e anzi prova a liquidare la faccenda così: “Quando i cittadini scelgono è sempre una buona notizia” ha detto durante un comizio in Calabria senza timore di vedersi rinfacciata l’esultanza seguita dopo ciascuna delle quattro votazioni, tra Camera e Senato, necessarie per approvare la riforma costituzionale che punta a mandare in cantina un Parlamento di quasi mille eletti. Contro cui Salvini ha sempre tuonato persino quando era già all’opposizione. “Il taglio dei parlamentari? Bene, lo abbiamo sempre votato. Meglio tardi che mai”. E nei mesi prima, quando era al governo, se lo era addirittura intestato come risultato già acquisito. “Taglio di 345 parlamentari: fatto”.

Tutto dimenticato con la giravolta di ieri che favorisce la casta contro cui ha sempre tuonato. Certo, l’imbarazzo c’è, se è vero che ha cercato di non metterci la faccia fino all’ultimo.

Prima di mobilitare le sue truppe cammellate: i senatori Barbaro, Candura, De Vecchis, Marti, Montani, Pepe e Lucidi (quest’ultimo ex 5 Stelle come Grassi e Urraro, che però avevano già firmato da tempo), tutti leghisti non esattamente di primo piano se non della seconda e terza ora. Impegnati a tentare di far slittare la riforma che avrebbe consentito al governo di ridisegnare subito i collegi elettorali, riperimetrandoli rispetto al numero ridotto seggi. Ma questo avrebbe tolto a Salvini ogni speranza che la Consulta, il prossimo 15 gennaio, dichiari ammissibile il referendum proposto dai consigli regionali a guida leghista, per abolire la quota proporzionale del Rosatellum e ottenere indirettamente una legge elettorale maggioritaria.

Di qui la decisione che per centrare il risultato, valeva la pena prendersi qualche critica. Anzi proprio l’accusa di essersi prestato a una manovra di palazzo. “La Lega vota per il taglio dei parlamentari e poi non lo vuole. Anzi sì. Non firma per il referendum, ma poi dà l’aiutino per presentarlo. Cosa non si fa per i giochi di palazzo e le poltrone” twitta Francesco d’Uva incalzando Salvini e compagni, accusati di avere due facce o forse tre. Diranno “sì o no quando si tratterà di votare il referendum confermativo del taglio”? Oppure, ironizza il pentastellato, voteranno “forse”?

Paola Taverna usa il tirapugni. “Capisco che per racimolare i 49 milioni che hanno sottratto allo Stato è necessario avere più parlamentari possibile. Non vedo l’ora di fare questa campagna referendaria”.

Insomma i 5 Stelle, che pure non se la passano bene, sembrano ringalluzziti dalla mossa di Salvini. E pure la maggioranza segna un punto: la legge elettorale a cui si sta lavorando in questi giorni, alla fine potrebbe risultare gradita anche alle forze politiche estranee al perimetro governativo. Perché il Germanicum che prevede un proporzionale con sbarramento al 5 per cento e un diritto di tribuna per i piccoli alletta chi, del maggioritario che vorrebbe la Lega, non vuole saperne.

Ecco il senatore Antonio Saccone dell’Udc eletto alle politiche del 2018 tra le file di Forza Italia. “Il proporzionale è il sistema che maggiormente può garantire la rappresentanza, specie in un Parlamento di soli 600 eletti. Adesso sarebbe importante prevedere anche le preferenze e, per garantire la stabilità, anche la sfiducia costruttiva”. Aperture che lasciano intravvedere una predisposizione al dialogo da parte di un pezzo del partito dell’ex Cavaliere.

Dove solo quelli che sono certi di essere rieletti hanno abbracciato la causa di Salvini senza se e senza ma.