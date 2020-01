Alla fine Sarraj va da Conte: “Haftar deve ritirarsi”

Palazzo Chigi – Il premier ricuce con il leader di Tripoli, che pone una condizione per il cessate il fuoco. Poi il colloquio con Macron: “L’Ue agisca unita per la pace”.

(di Wanda Marra – Il Fatto Quotidiano) – Picchetto d’onore, quasi tre ore di colloquio, dichiarazioni congiunte davanti alla stampa: ieri alla fine Giuseppe Conte e Fayez al Sarraj si sono visti a Palazzo Chigi. Solo tre giorni fa, il presidente del governo nazionale libico aveva cancellato il faccia a faccia, previsto lo stesso giorno in cui il premier aveva incontrato il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar.

Coincidenza di tempi indigeribile per Sarraj. Dopo tre giorni di polemiche e di lavoro costante, i rapporti tra i due si sono rimessi su un binario positivo. Il pressing diplomatico di Conte si unisce a quello della Cancelliera Angela Merkel e di Vladimir Putin, che ieri si sono visti a Mosca, ribadendo la necessità della Conferenza di Berlino. E soprattutto agli inviti dello stesso presidente russo e del presidente della Turchia, Erdogan ai due protagonisti della crisi per arrivare a una tregua. In serata, Haftar il cessate il fuoco lo annuncia. “Primo passo verso una soluzione politica”, twitta Conte.

Ieri, subito dopo la partenza di Sarraj, il premier ha telefonato al presidente francese Emmanuel Macron. Oggi dovrebbe sentire Putin e la Merkel. Domani va ad Ankara a incontrare Erdogan e martedì al Cairo da Al Sisi. Nel frattempo continua a ribadire in tutte le sedi quanto detto ieri a Sarraj: “L’intervento dell’Unione europea è la massima garanzia che si possa offrire oggi all’autonomia del popolo libico”. Perché, l’alternativa è che il paese diventi oggetto di spartizione tra due attori (la Turchia, che appoggia Sarraj e la Russia, che appoggia Haftar).

Haftar aveva posto come condizione per la tregua il ritiro della Turchia (in questo almeno in parte sostenuto da Egitto e Emirati Arabi). Mentre la condizione di Sarraj è lo stop dell’avanzata su Tripoli. Da capire i contorni della tregua: Haftar si ritirerà davvero?

Il colloquio tra Conte e Sarraj (durato quanto quello con Haftar) si è svolto in un buon clima.

Il libico è stato accolto con tutti gli onori di un Capo di Stato (evidentemente non riservati al leader della Cirenaica) e ha pubblicamente riconosciuto il ruolo dell’Italia. Il premier ha espresso tutta la vicinanza del caso, tesa anche a chiarire di non aver cambiato cavallo. Ha assicurato l’azione “lineare e coerente” del nostro paese, ribadendo di non avere “agende nascoste”. E, come aveva già fatto con Haftar, ha chiarito che non converrebbe a nessuno dei due affidarsi a Putin e Erdogan. Ma che potrebbero essere meglio aiutati da un ruolo crescente dell’Unione europea. Non fosse altro perché un’eventuale spartizione tra 28 paesi sarebbe più complessa. Ha ribadito l’importanza della Conferenza di Berlino. Condizione necessaria, il cessate il fuoco. Poi, ha spiegato a Sarraj le richieste del generale. “Accogliamo con piacere l’iniziativa della Russia e della Turchia per un cessate il fuoco – ha detto il libico – e siamo disponibili ad accogliere qualsiasi tipo di iniziativa che possa andare in questa direzione. A condizione che ci sia un ritiro da parte di chi attacca. Ma questa fazione avversa non sembra disponibile a ciò, perché ha un altro modus operandi…”.

Una volta finito l’incontro con Sarraj, Conte ha parlato con Macron, al quale ha raccontato gli incontri con i due. Un accordo Italia-Francia non è secondario, visto che anche le rivalità tra Roma e Parigi hanno complicato il dossier. Ma i due hanno convenuto sulla necessità di un impegno diplomatico comune per il cessate il fuoco, per un sollecito avvio del processo di Berlino e per l’importanza di un crescente ruolo dell’Ue.

I distinguo restano (Macron ha appoggiato Haftar fin dal primo momento). Il presidente francese, infatti, sostiene la tesi che i turchi dovrebbero lasciare la Libia, Conte gli ricorda che l’avanzata verso Tripoli l’ha iniziata Haftar e che l’accordo di Sarraj con Erdogan arriva dopo. A tutti, il premier sta paventando il rischio di una nuova Mogadiscio. Da vedere anche qui quali fatti seguiranno.

Nel frattempo,si lavora a una missione europea di pace. E all’ipotesi di un inviato speciale italiano. Se l’ipotesi diventasse realtà, il favorito è Marco Minniti. “Io mediatore? Se me lo chiedessero per me sarebbe un onore. L’importante è che ci sia una voce unica, se poi è italiana è una grande opportunità per l’Italia”, ha detto lui.