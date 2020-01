Azzolina risponde a Salvini: “Tesi copiata? Non ha mai studiato”

(di Enzo Bonaiuto – adnkronos.com) – “Salvini? Non ha mai studiato in vita sua…”. Il nuovo ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina replica al leader leghista che ha accusato l’esponente di governo pentastellato di aver copiato la tesi di laurea, chiedendone anche le dimissioni.

“Non fatevi prendere in giro: non è né una tesi di laurea né un plagio né nulla di simile. Ho sentito tantissime sciocchezze in queste ore – afferma Azzolina – d’altra parte, non mi stupisce mica che Salvini non sappia distinguere una tesi di laurea da una relazione di fine tirocinio Ssis“, la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario.

Osserva il ministro dell’Istruzione: “Salvini non ha mai studiato in vita sua e sarebbe strano se le distinguesse. L’unica cosa che mi dispiace – aggiunge Azzolina – è dover parlare qui, da Cracovia, durante il ’Viaggio della Memoria’ ad Auschwitz. D’altra parte – ricorda – l’anno scorso il ministro leghista Bussetti non si è presentato e, a maggior ragione, era importante che io fossi qui, oggi”.