Di Battista: “Il referendum sul taglio dei parlamentari costa al contribuente 350 milioni di euro”

(di Alessandro Di Battista) – Il referendum è lo strumento più nobile a disposizione dei Popoli per incidere sulla vita politica ma è nobile se a richiederlo è il Popolo stesso, non una cricca di senatori dai culi angosciati dal timore di non trovar più poltrone.

In Italia per richiedere un referendum servono 500.000 firme. Sapete quante firme hanno raccolto i radicali per cancellare il taglio dei parlamentari? 669. Gli elettori italiani sono circa 50 milioni. Ripeto, contro il taglio dei parlamentari hanno firmato in 669: lo 0,000013% degli aventi diritto. Ma il referendum si farà lo stesso perché 71 senatori hanno firmato e la Costituzione (ci sono eccome cose da sistemare) gli dà ragione.