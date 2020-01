“Il muro contro Bettino si sta sgretolando”. Domenica In e Stefania santificano Craxi

IN CASA – LA FIGLIA OSPITE DI RAI1, NEL SALOTTO DI MARA VENIER: “TUO PADRE ERA UN AMICO”

(di Ilaria Proietti – Il Fatto Quotidiano) – Mara Venier ammicca sorridente al pubblico a casa. “Noi con Bettino eravamo amici . Tuo padre ha fatto del bene a tanti”. E lei, Stefania Craxi ospite su Rai 1 dell’amica Mara, non se lo fa ripetere. “Mio padre mi diceva sempre di aver dato fiducia e potere a persone che non lo meritavano”. Ma ora sono lontani i tempi in cui era scansata come la peste. Da “ipocriti e irriconoscenti” che dopo aver tanto ottenuto da lui che aveva governato l’Italia “attraversavano la strada pur di non incrociarmi. Ho iniziato una battaglia in grande solitudine. Ma ora il muro contro Bettino si sta sgretolando”. L’aria è cambiata, l’ora del riscatto è giunta, mentre il pomeriggio di Domenica In scivola verso il lieto finale.

Giusto il tempo per dire chi era davvero Bettino, senza per forza ricordare Mani pulite, le tangenti e la latitanza all’estero. Quest’anno a Hammamet per i vent’anni dalla morte del caro leader socialista ci sarà il pienone. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti non andrà, ma sarà festa grande lo stesso: non mancherà al pellegrinaggio laico il leghista Armando Siri che intende rendere onore “a un sovranista” ante litteram. “Ogni anno vengono 5 mila italiani sulla sua tomba” spiega Stefania che ce l’ha con chi ancora si ostina a non cambiare idea su suo padre: “Chi sarebbero quelli che vorrebbe dare un giudizio morale su Craxi?”. Perché Bettino è stato un gigante. Da bambino aveva pensato di farsi prete per poi trasformare il suo misticismo in impegno politico. “È stato un padre difficile ma grandissimo con l’esempio. La sua timidezza era scambiata per arroganza, ma conosceva abissi di tenerezza”.

Le immagini di lui nel ’92 da Fabrizio Frizzi in un’ospitata che sollevò un polverone sul servizio pubblico, scorrono in sovra-impressione. Mentre lei, Stefania, oggi senatrice di FI, puntualizza orgogliosa: “Sarà stato pure un mistico ma poi era finito in collegio per aver spaccato i vetri della casa del Fascio”. Mistico, antifascista, curioso dell’umanità, padre grandissimo, marito distratto sì “ma che tornava sempre a casa. Mio padre era facile da sedurre, ma impossibile da tenere. C’è riuscita solo mia madre con la sua infinita capacità di perdono ”. E che figlio era Bettino? Lo dice lui stesso in un filmato d’epoca da Hammamet. “Non sono mai stato coccolato dai miei genitori, probabilmente non ero il migliore dei figli. Mio padre è morto così si è risparmiato tutta questa tragedia”. E la politica? “È stata una signora che si è sempre seduta al nostro tavolo e che occupava tutte le ore del giorno e della notte” spiega Stefania che poi viene al dunque: “Abbiamo fatto una vita normalissima. Nessun lusso: bastava chiedere al nostro portiere, alla sua scorta o ai nostri vicini, non c’è stato nessun tesoro. Il senso dell’ingiustizia subita non passa: è voluto rimanere in Tunisia, non si è voluto salvare”. I minuti sono agli sgoccioli, Stefania si prende il tempo per un’ultima vendetta contro chi “a pochissimi minuti dalla morte di Craxi ha offerto i funerali di Stato”. E Mara per lanciare Parigi-Hammamet, un giallo scritto da Bettino e recuperato tra le sue carte “in cui ci sono tante verità”. Consigli per gli acquisti, titoli di coda, fine.