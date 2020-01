Morto Gianpaolo Pansa. Ci lascia uno dei pochi grandi giornalisti italiani

(Stefano Rossi) – Nel 2003, in pieno rimescolamento politico con l’avvento di Berlusconi e la crisi della sinistra (già allora), usciva “Il sangue dei vinti”, edito da Sperling & Kupfer, in cui venivano ri-evocati fatti tragici accaduti nel c.d. “ triangolo della morte” tra Genova e il Po. Pansa, che studiò nel Monferrato e si laureò a Torino, è stato un grande giornalista e il suo rigore morale, tipico di certe zone, lo ha portato dove pochi hanno saputo osare. Addirittura infangare la memoria della Resistenza, quella con la erre maiuscola.

Io ho avuto un padre romagnolo, il quale, pur ragazzino sul finire della guerra, aveva conosciuto tanti di quei fatti narrati nel libro. Preti, fascisti, presunti tali, vennero barbaramente uccisi. E, con la scusa della guerra civile in atto, non mancarono i regolamenti di conti del tutto personali. In quelle zone molte persone, dall’oggi al domani, passarono dalla camicia nera a quella rossa. E furono i peggiori di tutti. Mai nessuno però aveva osato scriverci un libro.

Venne tartassato, accusato, diffamato, i più intelligenti detrattori furono poi quelli che dissero “ forse non è mai stato di sinistra”, perché in fondo, per chi proviene dall’universo comunista, non è concepibile che un loro compagno possa sbagliare o, peggio, rinnegare l’essenza di quella religione. E la Resistenza è per essi un dogma.

Pansa ebbe il coraggio di far cadere un velo su fatti tragici. Prima di lui ci furono persone che provarono a narrare quei fatti ma vennero subito tacciati di vilipendio e, in quanto fascisti, non meritavano attenzione, come per esempio, Giorgio Pisanò.

Ecco, in un mondo di pennivendoli che si permettono di pubblicare ciò che conviene e censurare ciò che è sconveniente, come la morte causata dalla figlia di un ex notissimo pubblico ministero di Milano, Pansa verrà ricordato come un rompiscatole. Perché oggi se dici la verità è sicuro che ti farai dei nemici. Oggi è difficile raccontare con poche parole certi avvenimenti.

C’è un film in cui si può cominciare a rivivere il momento in cui gli italiani stavano per dividersi: da una parte gli antifascisti e dall’altra quelli che credevano ancora nel fascismo. Per chi è giovane, oggi, è impossibile capire; questo film aiuta molto. “Il federale” di Salce con un grande Ugo Tognazzi. La scena finale fa capire quanto gli italiani, stremati dalla guerra, divennero violenti e biechi. Ma il gesto clemente del Prof. Bonafè (l’attore Georges Wilson) che lo difende da un sicuro linciaggio era l’invito a fare i conti con il passato. Invece ci hanno insegnato che coloro che continuavano ostinatamente a credere ancora nel fascismo stavano dalla parte sbagliata. Forse è vero ma ci si dimentica che quelli che improvvisamente cambiarono casacca non sempre lo fecero per motivi nobili. E chi rimase fascista, spesso, lo fece solo per non passare da traditore.

Fateci caso, Dario Fo, grande attore dichiaratamente di sinistra, fu uno di quelli che rimase fascista e aderì alla Repubblica di Salò. Non se ne parlò mai in modo chiaro; la notizia veniva abbandonata come quando uno ha un tumore. In questi casi bisognerebbe pacatamente fare i conti col passato e accettare quel destino dei nostri nonni. Invece, nel nome della totale divisione, siamo ancora a rinfacciare i fatti di settant’anni fa. E l’enorme successo che ebbe il libro di Pansa ne è la prova.

E ogni volta che si deve ricordare la Resistenza riecheggiano le divisioni più ostinate. “ Fatta l’Italia. Adesso dobbiamo fare gli italiani”. Non ce la faremo mai!