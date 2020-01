Associazione Rousseau: Bugani lascia. Pronto un incarico per Di Battista

Movimento 5 Stelle, è terremoto dentro l’Associazione Rousseau. Casaleggio spiazzato: Max Bugani, suo vice e braccio destro del sindaco di Roma Virginia Raggi, lascia il ruolo di socio. Scatta la rivoluzione: tra i nuovi incaricati rispunta Alessandro Di Battista.

(affaritaliani.it) – Bugani, volto storico del Movimento ed esponente fin dalla prima ora in Emilia-Romagna, in passato aveva avuto diverse incomprensioni con Di Maio che lo avevano portato, nei mesi scorsi, a lasciare la sua segreteria ed ha sposare quella di Virginia Raggi, diventando suo capostaff in Campidoglio.

“Il nostro enorme ringraziamento per il prezioso lavoro portato avanti in questi anni va a Fabiana Dadone, Stefano Patuanelli, Nunzia Catalfo e Giancarlo Cancelleri che lasciano il testimone per gli impegni che oggi svolgono come ministri della Repubblica e a Massimo Bugani che rimane referente della funzione Sharing e fondamentale componente della squadra Rousseau, ma non più socio, per dedicarsi alla sfida importante che oggi lo vede impegnato in Campidoglio”. E’ un passaggio della comunicazione dell’Associazione Rousseau, sul Blog delle Stelle. Inoltre vengono informati gli attivisti delle novità: “La piattaforma Rousseau potenziata e in una veste completamente rinnovata, ha già da tempo reso operative diverse nuove funzionalità, come la possibilità di creare il ‘Profilo Attivista’ per tutti gli iscritti, un nuovo sistema di candidatura attraverso ‘Open Candidature’, la nuova e performante ‘Area Voto’, il Portale Eventi o il nuovo sistema di FAQ e ticketing per il supporto degli iscritti. Ma insieme a queste nuove funzionalità non mancano le funzioni riprogettate e potenziate come ‘Lex Eletti’ (Area Europa, Area Parlamento e Area Regioni) o ‘Lex Iscritti’ per permettere a cittadini e portavoce di lavorare insieme alla scrittura delle norme, ‘E-Learning’ la funzione della formazione di Rousseau, ‘Sharing’ per la condivisione di norme e buone pratiche o ‘Scudo della Rete’, la funzione per la difesa legale di eletti e iscritti del Movimento 5 Stelle”.

Ed è “per sfruttare al meglio tutte le funzionalità della piattaforma e renderle sempre più dinamiche e al servizio del Movimento 5 stelle – si legge ancora – il team dei referenti di Rousseau cresce. Questi i loro nomi: Lex Eletti Area Europa: Eleonora Evi; Lex Eletti Area Parlamento: Manlio Di Stefano, Anna Macina e Giorgio Fede; Lex Eletti Area Regioni: Davide Bono e Andrea Liberati; E-learning: Barbara Floridia; Sharing: Massimo Bugani, Marco Piazza; Lex Iscritti: Francesco Berti, Susy Matrisciano; Scudo della Rete: Vittoria Baldino; Portale Eventi MoVimento 5 Stelle: Marco Croatti, Paola Taverna e Alessandro Di Battista”.