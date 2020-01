Bibbiano, notificata la chiusura delle indagini per 26 persone. C’è anche il sindaco

(tg24.sky.it) – I carabinieri di Reggio Emilia hanno notificato a 26 persone l’avviso di fine delle indagini nell’ambito dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sui presunti affidi illeciti nella Val d’Enza (IL CASO DALL’INIZIO).

In tutto 108 capi di imputazione

Nell’atto che di solito prelude alle richieste di rinvio a giudizio ci sono ben 108 capi di imputazione (e non più 102) nei confronti di 26 persone, tra le quali anche il sindaco della città, Andrea Carletti. Proprio nei confronti di Carletti la Corte di Cassazione aveva lo scorso 3 dicembre annullato l’obbligo di dimora, definendo la misura – nelle motivazioni rese note oggi – “infondata”. tr i reati contestati ci sono maltrattamenti in famiglia, lesioni gravissime, tentata estorsione, truffa aggravata, abuso d’ufficio, peculato d’uso, violenza o minaccia a pubblico ufficiale. In particolare per Claudio Foti, psicoterapeuta direttore del centro Hansel&Gretel dove molti dei bambini sono stati in cura, i capi di imputazione sono concorso in abuso d’ufficio, frode processuale e lesioni personali gravissime.