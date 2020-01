Il Pd del Sussex

(Pietrangelo Buttafuoco) – COSA c’entra la Carfagna con Salvini? Questa è la domanda che si fa Dario Franceschini dal suo ritiro nell’Abbazia di Contigliano. Franceschini raduna per due giorni i suoi del Pd, carbura la sua campagna elettorale per il Quirinale, si attiva per la nuova fase programmatica, quindi lavora al rinnovo dell’alleanza col M5S e – in virtù del suo conclamato carisma – cerca infine i moderati che non si riconoscono nella Lega. Mara Carfagna, appunto, e il suo nutrito seguito di sostenitori. Tra i quali, dopo la rottura con Giggino ‘a Purpetta, vi si annoverano entusiasti il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan.