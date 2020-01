Miliardario giapponese cerca compagna per il primo viaggio di un uomo civile sulla Luna

(agi.it) – Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa è alla ricerca di una “compagna di vita” che lo accompagnerà nel viaggio inaugurale di Space X sulla Luna. Il magnate della moda, 44 anni, è destinato a essere il primo passeggero civile ad andare sulla Luna. La missione è stata pianificata per il 2023. In un appello online, Maezawa afferma di voler condividere l’esperienza con una donna “speciale”.

L’imprenditore, che di recente si è separato dalla fidanzata, l’attrice Ayame Goriki di 27 anni, ha chiesto alle donne interessate di inviare la propria candidatura sul suo sito web. “Mentre i sentimenti di solitudine e vacuità iniziano lentamente ad affluire su di me, c’è una cosa a cui penso: continuare ad amare una donna”, ha scritto Maezawa sul sito web.

“Voglio trovare una ‘compagna di vita’”, ha aggiunto. “Con la mia futura partner, voglio gridare il nostro amore e la pace nel mondo dallo spazio”. Il sito Web presenta un elenco di condizioni e un programma per il processo di candidatura di tre mesi. Le condizioni dicono che le candidate devono essere single, di età superiore ai 20 anni, sempre positive e interessate ad andare nello spazio.

Il termine per la presentazione delle candidature è il 17 gennaio e alla fine di marzo verrà presa una decisione definitiva. La fama dell’eccentrico Maezawa è nata come batterista in una band punk hardcore e poi è continuata grazie a una serie di bizzarrie che hanno catturato l’attenzione. Ad esempio, all’inizio di questo mese, Maezawa ha promesso di condividere 100 milioni di yen tra 100 persone selezionate a caso che condividevano uno dei suoi tweet.

“Per partecipare, tutto quello che devi fare è seguirmi e RT questo tweet”, ha detto. Il fondatore del sito che vende abbigliamento online, Zozo Inc, Maezawa ha fatto fortuna nel mondo della moda. Si ritiene che la sua ricchezza personale ammonti a 3 miliardi di dollari, molti dei quali vengono spesi per l’arte.

La sua fama all’estero è cresciuta alla fine dell’anno scorso dopo essere stato nominato come il primo passeggero privato che avrebbe volato intorno alla Luna da SpaceX, la compagnia di proprietà di un altro famoso miliardario, Elon Musk. Il prezzo che Maezawa ha accettato di pagare per il suo biglietto per lo spazio non è stato reso noto, ma secondo Musk sono “un sacco di soldi”. Maezawa ha dichiarato di voler portare con sé un gruppo di artisti durante il volo.