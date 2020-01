Mortaruolo: difesa del suolo, 20 milioni ai Comuni sanniti per opere di mitigazione del rischio idrogeologico

“Sono quattordici gli interventi relativi ad altrettanti Comuni del Sannio, per un totale di 20 milioni di euro, inseriti nel nuovo Piano di interventi per la difesa del suolo e la prevenzione dal rischio idrogeologico della Regione Campania.

Abbiamo stanziato 110 milioni di euro destinati ai Comuni per effettuare oltre 80 interventi finalizzati a mettere in sicurezza il nostro territorio, le aree abitate e allo stesso tempo, con l’apertura dei cantieri, creiamo lavoro.

Figurano i Comuni di Baselice, Bucciano, Buonalbergo, Castelpoto, Cautano, Circello, Dugenta, Ginestra degli Schiavoni, Paduli, Paolisi, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Bartolomeo in Galdo e Tocco Caudio.

Grazie al presidente Vincenzo De Luca per questa caparbietà insieme a tutta la maggioranza nell’attivare un complesso programma di investimenti e di interventi destinati a cambiare in maniera strutturale tutto l’assetto idrogeologico della Campania. Così come un grazie speciale va a Roberta Santaniello con la quale in questi anni ci siamo puntualmente confrontati sulle priorità e le criticità che hanno interessato il Sannio in materia di lavori pubblici e protezione civile”. Ad annunciarlo è il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo.

Gli interventi della provincia di Benevento presenti nel Piano regionale.