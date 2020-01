Napoli: al Vomero in via Solimena è sparito un lampione

Chiesto l’immediato ripristino per la sicurezza dei passanti

” Da circa un mese a questa parte, in via Francesco Solimena al Vomero, nel tratto tra via Luca Giordano e via Merliani, è sparito un lampione. Da allora, al calar delle tenebre, segnatamente dopo le ore venti, quando, chiudendo gli esercizi commerciali, svanisce anche la fioca luce proveniente da insegne e vetrine dei negozi adiacenti, il tratto di strada in questione rimane praticamente al buio, con conseguenze immaginabili, anche relativamente alla sicurezza dei passanti “. A segnalare l’ennesimo disservizio, che si registra in una delle zone più trafficate del quartiere, è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che già in un recente passato si era occupato della scomparsa, sempre al Vomero, di alcuni elementi di arredo urbano, panchine e cestini per i rifiuti, alcuni dei quali di recente ripristinati.

” Da un’indagine condotta personalmente ho potuto ricostruire l’accaduto – sottolinea Capodanno -. Poco prima delle meta del mese scorso si era manifestata una perdita d’acqua nella condotta interrata, posta sul marciapiede di via Solimena, all’altezza del civico 131. Nel corso dei lavori di scavo, effettuati dalla ditta incaricata, finalizzati a eliminare la perdita, il lampione era stato temporaneamente rimosso. Ma, terminata la riparazione e coperto lo scavo, il lampione non è più ricomparso sui luoghi interessati, per essere collocato nella sua precedente posizione “.

” A terra intanto era rimasta una buca – puntualizza Capodanno – che avrebbe potuto costituire un pericolo per gli ignari pedoni. Così, qualcuno, nel frattempo, ha pensato di utilizzare i ferri d’armatura, che erano serviti per delimitare il cantiere all’atto dei lavori di riparazione, per segnalare la presenza della buca, cercando così di evitare possibili incidenti “.

” Da allora, nonostante le segnalazioni, il lampione non è più ricomparso – osserva Capodanno -. Una situazione inaccettabile che crea non pochi problemi sia ai residenti sia ai passanti e che va prontamente risolta risistemando il lampione nel frattempo scomparso “.

Capodanno sula vicenda chiede il pronto intervento degli uffici competenti, anche per le opportune indagini, con conseguenti provvedimenti, tese a chiarire i motivi per i quali, subito dopo il completamento dei lavori di riparazione, il lampione, temporaneamente rimosso, non è stato più ricollocato nella posizione originaria, oltre principalmente al ripristino immediato dello stesso.