Opere di mitigazione del rischio idrogeologico: nuovo finanziamento regionale per il Comune di Dugenta di 2.400.000 euro 

La Regione Campania ha approvato il nuovo Piano di finanziamento per la difesa del suolo, stanziando 110 milioni per i Comuni campani per opere di mitigazione del rischio idrogeologico per le diverse categorie di dissesto (frane, alluvioni, erosione costiera).

Lo stanziamento consente di coprire più di 80 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in tutte le province. Tra i 14 Comuni beneficiari della provincia di Benevento c’è anche il Comune di Dugenta che ha presentato un progetto per i Lavori di riduzione del rischio idraulico del torrente San Giorgio mediante realizzazione di aree di laminazione ed opere di rinaturalizzazione a monte dell’abitato di Dugenta (BN) dell’importo complessivo di 10 milioni di euro, suddiviso in due lotti; in questa fase la Regione Campania ha finanziato il primo stralcio del primo lotto, lato a monte, per euro 2.400.000 che serviranno essenzialmente a realizzare, secondo il progetto definitivo, le vasche di laminazione per contenere il flusso dell’acqua nei periodi di criticità. Gli interventi potranno iniziare non prima di 8-10 mesi, considerato che bisogna acquisire ulteriori pareri degli uffici preposti la cui tempistica non dipende dagli organi comunali.

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto da parte del Sindaco Clemente di Cerbo: “ci siamo interessati fin dal primo giorno al rischio idrogeologico del torrente San Giorgio, soprattutto in considerazione degli eventi alluvionali del 2015 che ci hanno colto impreparati e che non pochi danni hanno creato alla nostra comunità, in modo particolare agli abitanti e agli esercizi commerciali situati lungo l’asta fluviale. Per cui ci siamo sostituiti al Genio Civile, non fermandoci alle competenze burocratiche, nello studio e nell’ elaborazione di un progetto fino alla fase del definitivo, interessando la protezione civile regionale, la Prefettura di Benevento, Autorità di Bacino, Ferrovie dello Stato, Soprintendenza di Caserta, tecnici vari; non

abbiamo perso un attimo di tempo per tutelare il nostro territorio e cercare di mettere in sicurezza abitazioni e cittadini. Dopo tanto lavoro, riunioni interminabili, possiamo finalmente raccogliere questo primo risultato positivo con il finanziamento regionale di una parte del progetto.

C’è ancora molto lavoro da fare, al momento mi sento di ringraziare quanti hanno collaborato per la predisposizione e il finanziamento del progetto; in particolare il Presidente della Giunta Regionale e i relativi uffici preposti che hanno colto le nostre esigenze.”