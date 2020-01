Selvaggia Lucarelli: “Abusi e falsi, è troppo presto per avere scuse”

(di Selvaggia Lucarelli – il Fatto Quotidiano) – Con un tempismo fantozziano, proprio mentre Renzi twittava “La Cassazione spiega che l’arresto del sindaco di Bibbiano era infondato. Ci sarà oggi qualche coraggioso grillino o leghista pronto a scusarsi per lo squallido sciacallaggio?”, ieri la Procura di Reggio Emilia notificava la conclusione delle indagini preliminari a 25 persone tra cui il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti. Dunque, salvo improbabili colpi di scena, per il momento, al massimo, a Carletti deve delle scuse il magistrato che ha imposto le misure cautelari. Le accuse principali nei suoi confronti (falso e abuso d’ufficio) invece restano in piedi, ma per Renzi, che ieri ha definito Craxi “un gigante”, il 13 gennaio evidentemente doveva essere la giornata del 2×1 della riabilitazione mediatica. Comunque, non è certo il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti il nome ricorrente nelle 71 pagine che riassumono con dettagli inquietanti la chiusura delle indagini preliminari dell’inchiesta “Angeli e demoni”.

Quell’inchiesta che il Dubbio, un mese fa, ha definito “una sorta di fiction” e quel sistema che Giuliano Limonta, presidente della commissione tecnica regionale sui minori voluta dal Pd, ha definito “un raffreddore”, sembrerebbero essere invece una realtà in coma profondo. Non è solo la quantità dei capi di imputazione ad impressionare (ben 107) ma anche e soprattutto la “varietà”: si passa dalla frode processuale alla violenza, dalla minaccia a pubblico ufficiale ai maltrattamenti in famiglia, e poi falso ideologico, truffa, lesioni, tentata estorsione e così via. Solo l’ex dirigente dei servizi sociali della Val d’Enza Federica Anghinolfi è per esempio accusata di falso ideologico, violenza privata, abuso d’ufficio, falsa perizia, frode processuale (a titolo esemplificativo, una delle bambine che aveva in cura diceva che le mancava la mamma e che era triste di non stare a casa con i suoi e lei riferiva che la minore rifiutava di incontrare i genitori). I capi di imputazione a suo carico sono un numero spaventoso: 64.



Anche la psicologa Nadia Bolognini, moglie di Claudio Foti, è in una posizione molto complicata: i capi d’accusa per lei sono ventuno, tra cui la frode processuale (ad esempio, secondo l’accusa, la psicologa suggeriva con tono suggestivo e suggerente a una bambina che la madre fosse una prostituta). C’è poi chi viene accusato di maltrattamento che avveniva tramite una costante denigrazione delle figure genitoriali e chi accusava perfino una bambina “di pratiche sadiche e masturbatorie nei confronti di un gatto”. Per il direttore del centro Hansel e Gretel, Claudio Foti, la situazione si è aggravata: era indagato per concorso in abuso d’ufficio, ora è accusato anche di frode processuale e lesioni personali gravissime.



Insomma, è vero che il processo si deve ancora celebrare, ma per chiedere scusa a tutti direi che c’è tempo.