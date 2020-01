Trasparenza e privacy: una baraonda senza fine. Il giorno dell’ira

(Stefano Rossi) – Nel 2008, sotto il governo Prodi che di lì a poco si dimise, vennero dati in pasto alla rete tutte le dichiarazione dei redditi degli italiani in nome di un principio di trasparenza. Per 10 ore furono consultabili tutte le dichiarazione dei redditi anno 2005. L’ordine fu dell’allora direttore dell’Agenzia Massimo Romano ma il ministro Padoa Schioppa difese quella scelta. Così pure Pannella e il resto del governo. Visco disse: “ Un fatto di trasparenza, di democrazia». Non vedo problemi, c’è in tutto il mondo, basta vedere qualsiasi telefilm americano”.

Uno dei maggiori accusatori, Beppe Grillo, ebbe a dire: “ Follia, questa è una follia, chiunque può accedere senza essere identificato, mafia, ‘ndrangheta, camorra, sacra corona unita hanno suggerito e Prodi, Visco, Padoa Schioppa hanno eseguito con la benedizione del centrosinistra unido che mai sera vencido”. Molte associazioni di consumatori accusarono il governo di aver violato il codice della Privacy. Uno dei maggiori problemi riguardava non solo l’uso ma la sua archiviazione e conservazione dei dati. L’articolo 69, del DPR 600 del 1973, prevede che quegli elenchi fossero a disposizione per un anno in forma cartacea per la consultazione sia negli uffici dell’Agenzia che nei comuni. Invece, la pubblicazione su internet pone il problema della sua diffusione senza controllo e senza che vi sia un limite alla sua archiviazione. Infatti si aprirono blog e siti dove chiunque poteva accedervi e cliccare un nome e verificare i dati.

Il Garante della Privacy disse che l’inserimento dei dati su Internet era di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di quei dati. La querelle finiva solo nel 2018, allorché la Cassazione Civile, I Sezione, con l’ordinanza n. 15075, stabiliva che l’Agenzia aveva violato il codice della Privacy.

Il Codacons aveva chiesto un risarcimento di 20 miliardi di euro, 520 euro a contribuente. Invece, salomonicamente, gli ermellini hanno rigettato tutti i ricorsi e i controricorsi. Ma hanno scritto: “ Non vi è chi non veda, infatti, che, con una siffatta pubblicazione on line, quegli elenchi hanno avuto – per le caratteristiche proprie della rete – una diffusione certamente ben superiore rispetto ai limiti territoriali (ciascun comune interessato) e temporali (un anno) imposti dall’appena riportata normativa, così violandosi non solo i principi e le regole che presiedono al trattamento dei dati personali ma anche le specifiche norme che, nel caso di specie, miravano a scongiurare una consultazione indiscriminata dei suddetti dati, rendendoli fruibili per tempi più lunghi oltre che per finalità (anche) ben diverse da quelle avute di mira dal legislatore”; lasciando così un tracciato ben netto.

Nel 2017, il Tar del Lazio rimetteva alla Consulta l’eccezione sollevata da molti dirigenti pubblici i quali sarebbero costretti a pubblicare i loro compensi in forza dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 20 del 2019, ha stabilito che tale obbligo -attenzione- vale solo per i dirigenti “apicali” e non per tutti gli altri.

Ma allora, è trasparenza solo a metà? O violazione della privacy, ma poco poco?

Piccola disgressione.

Allora non consultai nemmeno un nominativo. Mi ripugnava solo l’idea. Oggi apprendo che Beppe Grillo aveva guadagnato 4,2 milioni di euro. Luciano Benetton 1,6 milioni. Meno della Littizzetto (1,8) e di Roberto Benigni (3,5). Insomma, in questo strano Paese fare il comico conviene più che fare l’imprenditore ben ammanicato?

A distanza di anni, Grillo (M5S) e Benetton (Atlantia) sono di fronte ad una guerra per via della sacrosanta revoca (Dio lo volesse!) della concessione autostradale. Come finirà?