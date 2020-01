Ditemi che non è vero

“Quanto pesa l’onore?” era una domanda che i vecchi ci facevano quando eravamo ragazzi; e noi: ‘un quintale, una tonnellata, pesa come una montagna!’ E i vecchi, che la sapevano lunga, allora ci dicevano: “L’onore pesa quanto una piuma d’uccello!” “Ed allora basta un po’ di vento e l’onore vola via!” ribattevamo noi, “e a quel punto che si fa?” “Ci si mette in cammino,” ci dicevano i vecchi, “e si cammina, si cammina, sino a quando non si arriva dove si è posato l’onore, e lì si combatte, a costo anche della vita, per riconquistarlo!”



Potrà il giudice Petrini riconquistare il suo onore? No! certo che no! Perché l’onore si può perdere per varie ragioni, a volte anche per estrema necessità, e in quel caso si può riconquistarlo. Ma questa persona, dimostratasi indegna del ruolo che occupava, l’ha perso per ingordigia, per vivere sopra le righe, per soddisfare pulsioni sessuali represse. Come può un essere umano scendere così in basso? Barattare la giustizia con una cassa di pesce? Con qualche minuto di sesso rubato. Con 500 euro. E mentre Gratteri rischia la vita per combattere la ndrangheta, costui agevolava un politico condannato per mafia aiutandolo a riavere il suo vitalizio. E mi viene da credere che se non fosse arrivato Gratteri a Catanzaro, questo andazzo, probabilmente, sarebbe durato ancora. Il signor Marco Petrini, ha infangato la sua toga, ha gettato un’ombra sinistra di discredito sull’apparato giudiziario italiano, spinge noi tutti a diffidare, e aggrava quella situazione di scarsa credibilità della giustizia italiana che scoraggia gli imprenditori stranieri ad investire da noi. Spero che il giudice Gratteri faccia quanto è in suo potere affinché, a nome del popolo italiano, la Procura di Catanzaro si costituisca parte civile contro questo giudice ‘sdisonorato’, chiedendo una cifra esorbitante per danni d’immagine, e che al signor Petrini sequestrino anche i calzini.