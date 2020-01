Giustizia. Renzi con FI e Lega. E corre da solo alle regionali

Maggioranza a rischio – Italia Viva alla Camera vota la legge Costa per riesumare la prescrizione (respinta e morta). E annuncia “suoi” governatori nel voto in Puglia e Campania.

(di Wanda Marra – Il Fatto Quotidiano) – Coerente alla propria scelta di guidare un partito non di lotta e di governo, ma di lotta al governo di cui fa parte, Matteo Renzi, in pieno rush finale per la battaglia vitale dell’Emilia-Romagna, fa più di uno sgambetto alla (sua) maggioranza.

Ieri, Italia viva ha votato insieme a Forza Italia la proposta di Enrico Costa per abrogare la riforma Bonafede della prescrizione. Non solo, ha annunciato ufficialmente di non sostenere alcun deputato in Calabria. Così come ha fatto sapere che sta cercando un candidato in Puglia da opporre a Michele Emiliano.

Al Nazareno, la paura della sconfitta di Stefano Bonaccini aumenta di giorno in giorno. Tanto che Nicola Zingaretti si sta spingendo a dire che comunque vada non è decisiva per le sorti del governo. Ma quel che accadrà davvero il giorno dopo, nessuno può dirlo. Il rischio che Giuseppe Conte esca da Palazzo Chigi e Zingaretti si presenti dimissionario è più che concreto.

Va detto che Renzi non se la passa benissimo: Iv non ha sfondato, i parlamentari sono preoccupati per il loro futuro. Un incentivo ad aumentare le azioni di disturbo. Perché l’ex premier quando è in difficoltà è in grado di architettare qualsiasi cosa. Come dimostra l’apertura ai Cinque Stelle di quest’estate che diede il via al Conte 2 e il dialogo mai interrotto con Matteo Salvini (magari per far cadere il governo, in cambio di garanzie sulla legge elettorale, sulla Toscana, chissà se preludio a un futuro appoggio di Iv a un governo di centrodestra). “La tenuta del governo? Lo vediamo dopo la verifica”, dice infatti ad Avvenire. Avvertimenti. Chi c’era, racconta che durante il vertice di martedì sera di Giuseppe Conte con i capigruppo di maggioranza e opposizione sulla politica estera, Maria Elena Boschi e Davide Faraone ostentavano distrazione.

Dunque ieri, in Commissione Giustizia, la maggioranza ha bocciato la proposta Costa. Ma M5S, Pd e LeU la spuntano 23 a 22 grazie al voto inusuale della presidente della Commissione, la Cinque Stelle Francesca Businarolo. I renziani giustificano la loro scelta, accusando i dem di essere ormai schiacciati su M5s. “Il Pd ha deciso di recedere su principi come quelli del diritto e del giusto processo per andare a rimorchio del M5S anche sulla giustizia”, afferma Lucia Annibali. Parla del “coraggio della coerenza” in un video Facebook Giuseppina Occhionero (deputata Iv), indagata per aver fatto entrare il suo portavoce, Antonello Nicosia, in carcere, prima ancora che ci fosse un rapporto di lavoro tra i due. “Siamo rimasti fedeli alla legge Orlando, non è possibile che ci sia un processo senza fine. Il Pd insegue il populismo”, spiega in serata Renzi.

L’attivismo sulle Regionali può essere al momento più dannoso. “Italia Viva non è in campo alle prossime elezioni in Calabria e, quindi ribadiamo la nostra posizione di non sostenere nessun candidato in campo”, affermano, in una nota congiunta, il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno e l’ex parlamentare Stefania Covello. Renzi in serata afferma che lui se fosse calabrese voterebbe il candidato Pd, Callipo. Ma intanto, il sostegno ufficiale non c’è. In Emilia, l’ex premier sostiene Bonaccini. Ma con due suoi uomini dentro la lista del candidato presidente. Un’altra scelta da far eventualmente valere il giorno dopo. E poi, l’ex premier si è portato avanti con la pratica Puglia, affermando che troverà un candidato alternativo a Emiliano. Ormai l’inimicizia tra i due è massima, quindi si tratta di una scelta obbligata. Così obbligata che ieri Ettore Rosato ha incontrato Carlo Calenda (altro ex amico, oggi nemico di Matteo) per fare un punto su un nome comune (che per ora comunque i due non hanno individuato) e magari su azioni congiunte in altre Regioni.

Perché semmai il governo (e il Pd) dovessero superare indenni il voto del 26 gennaio, poi c’è una tornata elettorale che potrebbe comunque travolgere tutto, se dovesse andare male. In Toscana, Renzi ha imposto Eugenio Giani, un candidato non fortissimo. In Campania, sul nome di Vincenzo De Luca, c’è un gioco abbastanza complesso. Il governatore non ci pensa proprio a farsi indietro, Zingaretti è perplesso. Per ora, Iv è contraria: c’è un progetto parallelo di Gennaro Migliore, che vorrebbe correre a sindaco di Napoli e ha bisogno dell’appoggio di Luigi De Magistris e i Cinque Stelle. Che De Luca non lo vogliono. Come non lo vuole Andrea Orlando: pure lui in Liguria ha bisogno dell’appoggio M5S per un candidato civico. “Domani è un altro giorno”, per fare una citazione illustre. Ma il caos aumenta.