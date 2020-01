“Jamiroplay live” allo Stammtisch Tavern Chieti Scalo

JAMIROPLAY LIVE ALLO STAMMTISCH TAVERN

17 gennaio Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – Domani 17 gennaio i Jamiroplay saranno in concerto allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo (inizio ore 22.30).

Una serata con la Tribute Band dei Jamiroquai, gruppo fra i principali esponenti del funk e acid jazz britannico. Negli anni i Jamiroquai, capitanati da Jason Kay, hanno venduto oltre 26 milioni di dischi nel mondo. Il loro ultimo album Automaton, uscito nel 2017, ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche italiane e si è piazzato ai vertici di quelle di mezzo mondo.

Jamiroplay è un progetto ambizioso, nato sei anni fa dall’intuizione di Mauro Pepe, Fabrizio Granata e Rocco Bompensa, amici e musicisti da oltre trent’anni, a loro si sono aggiunti Alessandro Assetta (arrangiamenti e tastiere), ed Emilio Spinozzi (voce).

Nelle piazze e negli spazi che lo consentono, con il gruppo base si esibiscono sul palco anche due ballerine/coriste.

L’intenzione è quella di replicare la stessa presenza scenica dei Jamiroquai, l’atmosfera amichevole e giocosa tipica della musica funk e dance, il tutto nel massimo rispetto della formazione originale, consapevoli di quanto sia impegnativo riprodurre l’estro e la fantasia della band di Jason Kay.

Una caratteristica peculiare del gruppo è la qualità del suono, perfetto per ogni ambiente, senza problemi di acustiche, rimbombi, volumi sbilanciati. Tutto questo è possibile grazie all’utilizzo di preset digitali sperimentati in studio, equiparati ai campioni originali, con tecnologie e software dedicati e, non ultimo, l’impiego di una batteria elettronica che permette ulteriore qualità, pulizia e

“controllo sonoro” al pari di un ascolto da cd. Un suono talmente perfetto e simile all’originale che spesso viene confuso col playback, talmente forte è la somiglianza.

I risultati sono stati apprezzati in ogni piazza, strada o locale in cui i Jamiroplay si sono esibiti, esaltando l’anima “funk” dei componenti del gruppo ed il vissuto anagrafico nei meravigliosi anni ‘70. Un mix di energia, stile e positività che abbraccia un target di pubblico trasversale, a cui piace divertirsi in modo raffinato. Ingredienti che fanno dei Jamiroplay un prodotto/spettacolo particolarmente ricercato e curato in ogni dettaglio, con una strumentazione di altissimo livello tecnico che valorizza i brani. La scaletta parte da una fase di ascolto e arriva a quella dance accompagnando il pubblico in un crescendo di dinamiche in cui ritmo e coinvolgimento emozionale diventano padroni assoluti della scena.

Jamiroplay live @ Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

17 gennaio 2020

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria