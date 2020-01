Pd Benevento, tesseramento anno 2019: proroga termini di adesione al 22 gennaio

Con specifica Comunicazione del 15 Gennaio (Prot. PD-BN n. 6 del 16.01.2020), il Responsabile Nazionale Organizzazione, Stefano Vaccari, ha prorogato al 22 gennaio prossimo i termini di adesione alla Federazione Provinciale di Benevento del Partito Democratico.

La proroga rappresenta un’ulteriore manifestazione di cortesia e disponibilità del Partito Nazionale che, solo qualche giorno fa, aveva già provveduto a rinviare la data per le previste procedure di certificazione del tesseramento al 02 Febbraio 2020.

Con il differimento al 22 Gennaio p.v. vi è, pertanto, per Tutti (a chi fosse sfuggito, a coloro che avessero maturato in queste ultime settimane l’intenzione di aderire al Partito e, in ogni caso, ad ogni Cittadino Sannita maggiorenne, ovvero ultra sedicenne per i Giovani Democratici), la possibilità aggiuntiva di tesserarsi rispetto ai termini ordinari di chiusura del 31 dicembre scorso.

A tal fine, si comunica che gli Uffici della Federazione Provinciale sono aperti al pubblico dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 19:30, tutti i giorni, escluso domenica.

Il funzionario del partito, Angelo Vitale, è a disposizione per fornire ogni informazione utile allo scopo: dalle procedure di adesione ai contatti dei vari riferimenti del partito in tutti i comuni della Provincia di Benevento.

Sarà altresì possibile, prioritariamente per i residenti nei comuni privi di riferimenti locali diretti, procedere all’adesione anche presso gli uffici della Federazione medesima. Il summenzionato funzionario è stato all’uopo delegato dai competenti organi.

Si precisa, in ultimo, che la quota di adesione, il cui versamento è vincolante ai fini dell’efficacia della stessa, è fissata a euro 22 (ventidue), giusta Deliberazione della Direzione Regionale del 24 Giugno 2019.