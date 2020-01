“Pd insegue il populismo giudiziario del M5S”, è stato il commento del senatore semplice di Scandicci (chissà a chi l’aveva promesso l’affossamento della “blocca prescrizione” ?). Poi, non contento, dall’alto del suo 4% scarso di consenso (sulla carta, ovviamente), ha continuato a far casino dechiarando di voler correre da solo per le regionali di Puglia e Campania.

Una testa matta insomma, una testa a cui, nella ricerca spasmodica del consenso perduto, sta sfuggendo il senno. Gli sfugge, al Fonzie nostrano, che sostenere questo Governo, peraltro nato da un suo si, è l’unica occasione che gli rimane per mantenersi a galla e contare qualcosa. Gli sfugge, al Renzie di Rignano sull’Arno, che se sbaraccasse il Conte II, con qualsiasi legge elettorale si andasse a votare si condannerebbe all’irrilevanza. Il suo bel gruppo di ex piddini transumanti, che ancora oggi comanda a bacchetta nelle due camere, con la sforbiciata dei parlamentari voluta dai 5 Stelle (sempre loro, ‘sti cattivoni), se lo potrebbe scordare. Oppure Renzi confida in un miracolo referendario che abroghi il taglio per poi, e qui rasenterebbe la follia, sbaraccare il Conte II e andare alle urne in coalizione col centro destra? Peggio che andar di notte! Sempre il ruotino di scorta farebbe, anzi, il definitivo ribaltone politico, nove su dieci, lo ridurrebbe a consensi omeopatici.

Insomma, avete presente le mosche, quando, coi primi freddi, diventano più fastidiose e dopo un po’ muoiono? Beh, questo è Renzi oggi. Politicamente parlando s’intende.

Ma il problema non è tanto la “morte” politica di Renzi (personalmente sarebbe un fastidio in meno), quanto il rischio che la sua schizofrenia consegni il Paese ad una destra a trazione leghista che poco salverebbe dei tanti provvedimenti partoriti dai 5 Stelle. Leggi che hanno reso l’Italia più solidale, hanno redistributo ricchezza, hanno ripristinato diritti cancellati proprio da quella sinistra liberista che ha impersonato Renzi.

Una mosca fastidiosa, anzi, letale, Renzi Matteo.