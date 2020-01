Siete sicuri che Renzi voglia le elezioni?

(Marco Antonellis) – “E’ tutto un bluff. Il solito giochetto”. Chi segue da vicino le vicende del governo, soprattutto dalle parti di Palazzo Chigi, è sicuro che quelle di Renzi sulla prescrizione e sulle regionali siano solo uscite per stare sui giornali e tentare di ravvivare le percentuali del partito, degne ormai del monoscopio Rai. Niente elezioni in vista, dunque. “A stento Italia Viva arriva al 3%. Ma quale elezioni. Se va avanti sulla linea del voto Renzi rischia di trovarsi tutto il gruppo parlamentare contro. Ma non avete visto che già questa mattina ha fatto marcia indietro?” raccontano i bene informati.

“Italia Viva va malissimo nei sondaggi. E quindi Renzi prova questa tattica. Aspettatevene altre, di queste uscite”. Il problema è uno solo: i titoli sui giornali equivalgono a voti nelle urne? Ai posteri l’ardua sentenza. Ma a Palazzo Chigi, dalle parti del Premier Conte, si parla anche, e tanto, della diaspora infinita dei 5Stelle e dei problemi di Di Maio a tenere uniti i grillini. Anche in questo caso però da Palazzo Chigi trapela ottimismo. “I 5Stelle potranno anche frantumarsi, ma anche se in ordine sparso, il sostegno al governo non è in discussione. Andiamo avanti senza problemi”. Obiettivo 2023, quindi. Nonostante Renzi e Di Maio. Ognuno dei quali senza forza (e prospettive) per far cadere il Conte Bis.

Ps, a proposito di “Giuseppi” Conte: continuano senza sosta le telefonate tra Beppe Grillo e Giggino Di Maio. L’obiettivo è sempre quello: seguire passo passo il leader politico del Movimento pentastellato nel sostegno al Governo Conte e procedere spediti nel rinnovamento dei 5 Stelle. Nel frattempo però aumentano le distanze con Casaleggio. Dalle parti di Milano non è affatto piaciuta l’idea di mettere sotto “tutela” Rousseau…